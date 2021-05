Evenepoel zevende bij comeback: “Ik kan niet anders dan tevreden zijn”

Remco Evenepoel heeft zijn comeback in koers niet gemist. Bijna negen maanden na zijn lelijke val in de Ronde van Lombardije klokte de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step bij zijn debuut in de Giro d’Italia de zevende tijd.

“Ik heb heel hard gewerkt om naar hier te komen. Een korte tijdrit is niet mijn favoriete discipline. Ook heb ik gewicht verloren, dus dat boet altijd in aan de tijdritcapaciteit. En als je ziet wie er bij mij in de buurt staan, zijn dat allemaal jongens van rond de zeventig kilo, zo niet meer. Dus ik denk dat ik niet ontgoocheld mag zijn”, reageerde Evenepoel na afloop tegen WielerFlits. “Mijn eerste koers en meteen top-10: ik denk dat zoiets alleen maar een droom is.”

“Of ik soms voorzichtig ben geweest in de bochten? Ik denk het niet, ik denk dat ik vrij snel door de bochten ben gegaan. Ik heb maar een seconde verloren op andere topfavorieten en dat zijn jongens die sneller hebben gereden op het laatste stuk hier. Het was ook een gevaarlijk parcours in de bochten omdat er veel putten lagen. Het heeft geen zin om hier nu met volle risico’s door de bochten te gaan, te vallen en naar huis te moeten – bij wijze van spreken”, ging hij verder.

“Dat is niet waarom ik hier ben. Dat we vandaag met de ploeg, met João en mij, een supergoede tijd hebben neergezet, quasi dezelfde tijd, is denk ik het belangrijkst van vandaag. Dat is alleen maar goed voor de komende weken”, aldus de jonge Belg.

‘Op tien minuten is het sterven en zo hard mogelijk gaan’

Of hij tevreden was met het gevoel, werd Evenepoel gevraagd. “Dat kun je moeilijk zeggen op tien minuten. Op tien minuten is het sterven en zo hard mogelijk gaan. Ik ben gewoon blij met hetgeen ik gedaan heb. Korte tijdritten, zoals ik al zei, zijn niet echt mijn ding. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden. Het is speciaal om als eerste koers tien minuten vol, vol, vol te rijden. Ik denk dat ik niet anders dan tevreden kan zijn.”

Ook heeft hij genoten op de fiets. “Vooral achteraf heb ik kunnen genieten. Maar tijdens de etappe ben je gewoon zo gefocust om geen foutjes te maken en geen risico’s te nemen. Uiteindelijk denk ik dat ik er het maximale heb uitgehaald. Na zo’n lange afwezigheid kan ik niet anders content te zijn met wat er is neergezet vandaag.”