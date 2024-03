dinsdag 5 maart 2024 om 11:26

Evenepoel wil met ‘supersterk’ team toeslaan in atypische ploegentijdrit: “Voorsprong nemen richting bergetappes”

Het is vandaag een belangrijke dag in Parijs-Nice. Er staat namelijk een ploegentijdrit van bijna 27 kilometer op het programma, mét een alternatief reglement. Volgens Remco Evenepoel zullen de aangepaste regels echter niet veel veranderen aan de tactiek van Soudal Quick-Step.

Het opvallende aan de ploegentijdrit rond Auxerre is dat niet de tijd van de vierde binnenkomer telt, zoals gebruikelijk is, maar dat iedere renner zijn eigen tijd krijgt. Vorig jaar was dat ook het geval. In theorie kan een kopman in de laatste kilometers dus nog wegrijden bij zijn ploeggenoten om wat extra tijd te winnen.

“Het reglement maakt het anders, maar ook weer niet”, zegt Evenepoel in gesprek met VTM. “Op papier ligt het zwaartepunt van het parcours in het begin. Dat betekent dat je zo weinig mogelijk mannen moet proberen te verliezen. Daarna wordt het gewoon een soort lead-out naar de laatste driehonderd meter. Dat is het enige wat er verandert: je kan mannen opofferen in de laatste twee kilometer. Maar voordien moet je zo lang mogelijk bij elkaar blijven. Zeker in een licht dalend stuk ben je met vijf of zes sterker dan alleen of met twee of drie.”

Voorsprong nemen

Evenepoel denkt dat Soudal Quick-Step een ‘supersterke’ selectie heeft voor de ploegentijdrit. De wereldkampioen tijdrijden start samen met Mattia Cattaneo, Yves Lampaert, Gianni Moscon, Casper Pedersen, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. “We hebben heel wat mannen met ervaring, dus ik denk dat we wel ambitie mogen tonen. We gaan toch proberen om die rit te winnen en hopen dat we toch wat voorsprong nemen richting het weekend en de bergetappes.”