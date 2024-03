zondag 10 maart 2024 om 11:47

Evenepoel verrast voor aanvang slotrit: “Ritzege belangrijker dan eindwinst”

Remco Evenepoel moet vandaag in de slotrit van Parijs-Nice 36 seconden goedmaken op Brandon McNulty, wil hij nog het eindklassement winnen. De kopman van Soudal Quick-Step denkt echter vooral aan de etappezege. “Het is niet aan mij om de gele trui aan te vallen”, laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

Evenepoel klonk zaterdag na de finish van de voorlaatste etappe van Parijs-Nice nog zeer strijdvaardig, maar de Belg kijkt na een nachtje slapen met een andere blik naar de slotrit van en naar Nice. “Vandaag wordt het een belangrijke en moeilijke dag. Ik heb gisterenavond goed geslapen en wat kunnen ontspannen. Ik heb nog naar Anderlecht gekeken en hen zien winnen, dus dat is al goed”, vertelde hij voor de start met een glimlach.

“Vandaag wordt het een beetje spelen met het gevoel en kijken hoe het loopt. Als de situatie zich voordoet, zal ik zeker klaar zijn, maar het is niet aan mij om de gele trui aan te vallen. Dat is iets voor de mannen van Visma | Lease a Bike. Als ik kan opschuiven naar het podium gaat het al een geslaagde dag zijn”, klinkt het.

Evenepoel denkt met andere woorden niet meteen aan een alles-of-niets aanval. “Het zal een kwestie van economisch aanvallen worden. Vanavond zullen we wel zien waar ik eindig in het klassement. De etappezege is voor mij sowieso belangrijker dan eindwinst.”

Ploegleider Lodewyck: “Laten we beginnen met de etappe”

Zijn ploegleider Klaas Lodewyck keek met Het Laatste Nieuws ook vooruit naar de korte en explosieve slotetappe, boordevol klimwerk. “Het doel is in de eerste plaats de etappezege pakken met Remco, omdat de kans op een podiumplek dan ook heel groot is. Het wordt een korte, maar pittige etappe. De eindzege zou schitterend zijn, maar laten we beginnen met de etappe.”

“Met dit weer wordt het een veldslag. Niemand kan al zeker zijn van de uitslag. Ook Remco heeft verschillende punten aangeduid vanwaar hij kan aangaan. Het is geen goed weer , dus de benen moeten spreken vandaag.”