Evenepoel verliest toch geen tijd: “Jury heeft beste beslissing genomen” maandag 27 januari 2020 om 14:18

Remco Evenepoel vreesde even dat zijn klassement in de Vuelta a San Juan om zeep was door de valpartij in de openingsrit. De kopman van Deceuninck-Quick-Step zag de jury in Argentinië uiteindelijk ingrijpen, waardoor alle betrokkenen van de crash geen tijdverlies aangesmeerd kregen. Tot tevredenheid van Evenepoel, die slechts enkele schrammetjes heeft overgehouden.

“De jury heeft, in de ogen van iedereen, de beste beslissing genomen om de regel toch te gebruiken aangezien een fan ons heeft doen vallen”, geeft Evenepoel aan tegen Sporza. “We zaten helemaal vooraan en dan wordt er normaal nooit gevallen. Bizar. Maar het was een onnatuurlijke val door een buitenstaander. Ik had het gevoel dat het over was en dat de regel van drie kilometer niet meer telde.”

‘Wonder dat we niet allemaal lagen’

Officieel gebeurde de val op 3,4 kilometer van de finish in San Juan. “Het was een wonder dat we er niet allemaal lagen. Ik was de meest linkse renner van de ploeg en dat is de reden waarom ik gevallen ben. Op de beelden heb ik gezien hoe een renner een vrouw aanreed en daardoor maakte hij een smak naar binnen”, legt hij uit.

“Ik heb enkele schrammetjes, maar ik heb niets. Ik ben blijkbaar goed gevallen en dat is voordeel. Ook mijn tijdsverlies is weg, nog een voordeel. Anders was het klassement al om zeep”, aldus Evenepoel. Maandagavond (Nederlands-Belgische tijd) gaat de Vuelta a San Juan verder met een sprintetappe.