Evenepoel, Pogacar en co verkennen parcours Luik-Bastenaken-Luik

Overzicht

Nog één wedstrijd en dan zit het klassieke voorjaar er alweer op. Aankomende zondag strijden de rensters en renners om de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De protagonisten verkenden in aanloop naar de monumentale klassieker al eens het parcours.

In de vrouweneditie van Luik-Bastenaken-Luik hoopt Annemiek van Vleuten haar titel te prolongeren, maar de wereldkampioene is – op basis van de voorbije weken – zeker niet de topfavoriet voor de overwinning. Die eer is weggelegd voor een landgenote van Vleuten: Demi Vollering. De renster van SD Worx won in aanloop naar La Doyenne al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

In de mannenkoers is het uitkijken naar het duel tussen titelverdediger en wereldkampioen Remco Evenepoel en veelwinnaar en topfavoriet Tadej Pogačar. Met Tom Pidcock, Mikel Landa, Mattias Skjelmose en Michael Woods zijn er echter nog wel meer kapers op de kust.

De vrouwen werken zondag een wedstrijd van 142,8 kilometer af, met onderweg negen Waalse hellingen. De mannen mogen zich opmaken voor een koers van 258,1 kilometer, met in totaal elf beklimmingen.

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen 2023 – Voltooit Vollering zuivere heuvelhattrick?

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2023 – Kan Evenepoel Pogacar iets in de weg leggen?

De mannen van UAE Emirates - foto: Cor Vos Gilbert en Evenepoel op de foto - foto: Cor Vos Evenepoel op de Redoute - foto: Cor Vos Jumbo-Visma op verkenningstocht - foto: Cor Vos Annemiek van Vleuten in haar regenboogtrui - foto: Cor Vos De vrouwenploeg van Trek-Segafredo tijdens de verkenning - foto: Cor Vos