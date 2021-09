Evenepoel pareert kritiek Merckx: “Ik sta niet aan de start om de ploeg te flikken”

Niemand minder dan Eddy Merckx uitte deze week in Het Nieuwsblad zijn twijfels bij de ‘knecht Remco Evenepoel’. De Belgische wielerlegende suggereerde om Evenepoel thuis te laten “omdat hij toch alleen maar voor zichzelf rijdt”. Het toptalent van Deceuninck-Quick Step was not amused met die woorden, zo bleek op de persconferentie van de Belgische selectie.

“Als er echt maar één kopman is, moet je Evenepoel eigenlijk niet meenemen. Hij rijdt vooral voor zichzelf, dat hebben we op de Olympische Spelen gezien.” Dat waren de woorden van Eddy Merckx, zelf wereldkampioen in 1967, 1971 en 1974, in gesprek met Het Nieuwsblad. Evenepoel was het er duidelijk niet mee eens en beet van zich af op de persconferentie.

“Met hem is het altijd iets”, aldus Evenepoel. “Dat is gewoon heel jammer. Misschien pikt het dat ik niet bij zijn zoon in de ploeg ben gaan rijden. Ik heb veel respect voor hem en zijn palmares, maar dat is blijkbaar niet wederzijds. Hij zou moeten weten dat ik ook maar gewoon mijn best doe en hard werk. Ik sta niet aan de start om de ploeg te flikken. Dat komt niet eens in mij op.”

“We hebben maar één plan”

Evenepoel, stilaan geërgerd wanneer hij nogmaals gepolst werd naar zijn specifieke functie, beaamde. “We hebben maar één plan en dat is Wout. Eén ultieme kopman waar we zo veel mogelijk werk voor moeten doen, dat maakt het gemakkelijk. Voor de rest is het nog af te wachten wat Sven (Vanthourenhout, de bondscoach, red.) in petto heeft, qua rolverdeling. Alleen Tim Declercq weet zeker wat hem te wachten staat.”

De nummer drie van het voorbije WK tijdrijden voelt zich goed en klaar om een rol van betekenis te spelen in de wegrit. “Ik start hier zonder stress, omdat ik eindelijk terug het gevoel heb van voor de val. Misschien zelfs beter. Ik heb de afgelopen koersen gemerkt dat ik door zo relaxed te zijn, veel gemakkelijker kan wringen en vooraan kan geraken. Dat gevoel wil ik zondag doortrekken. Ik kijk er naar uit om het op mijn jonge leeftijd allemaal mee te maken”, sloot Evenepoel af.