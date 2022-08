Evenepoel over opgave Alaphilippe: “Heel jammer, want hij was goed in vorm”

De opgave van Julian Alaphilippe in de elfde etappe van de Vuelta a España is een flinke streep door de rekening van Remco Evenepoel. De rodetruidrager van Quick-Step-Alpha Vinyl spreekt van een grote aderlating na afloop. “Ik weet niet wat er gebeurd is, maar het is een groot verlies voor onze ploeg”, aldus Evenepoel in het flashinterview.

“Dit is zeker een minder mooie dag dan we hadden verwacht”, zegt de klassementsleider over de valpartij van de wereldkampioen. “Ik heb er niets van gezien, want ik reed voor hem. Maar zeker op een rustige dag is dat erg jammer. Ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij niet te veel pijn heeft. Ik wens hem alle goeds.”

Evenepoel was erg tevreden met het werk van Alaphilippe tot nu toe. “Julian deed het heel goed de laatste dagen, maar we zijn niet de enige ploeg die renners verliezen. Het is wel erg stom en jammer, want Julian was goed in vorm. Maar ik heb ook veel vertrouwen in mijn andere ploegmaats voor de komende weken”, aldus Evenepoel.