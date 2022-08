Vuelta 2022: Wereldkampioen Julian Alaphilippe valt uit, helper minder voor Evenepoel

Een pijnlijk moment voor wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman van Quick-Step-Alpha Vinyl, ploeggenoot van rode trui Remco Evenepoel, kwam tijdens de elfde etappe van de Vuelta a España ten val en hij greep daarbij naar zijn schouder. Alaphilippe kreeg meteen een mitella en werd met een ambulance afgevoerd.

De valpartij van Alaphilippe gebeurde op 63 kilometer van de finish, in de vlakke etappe naar Cabo de Gata. Hij schoof als enige van zijn ploeg onderuit en had sporen van een val op zijn linker- en zijn rechterschouder. Vooral zijn rechterarm had ondersteuning nodig na de crash, wat mogelijk wijst op een sleutelbeenbreuk of andere schouderblessure.

Abandon Alaphilippe, dus. Een flinke aderlating voor klassementsleider Remco Evenepoel, die eerder deze Vuelta a España ook al Pieter Serry kwijtraakte als gevolg van een positieve coronatest. Bovendien is het voor de tweevoudig wereldkampioen zelf een zware dobber met nog minder dan een maand tot het WK wielrennen in Wollongong, Australië.