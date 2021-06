Evenepoel na demonstratie: “We hadden niet beter kunnen beginnen”

Remco Evenepoel is duidelijk hersteld van zijn valpartij in de Giro d’Italia. De Belg van Deceuninck-Quick-Step wist vandaag indruk te maken tijdens de openingsetappe van de Ronde van België. De ritzege ging naar Robbe Ghys, maar Evenepoel wist door het spel der bonificaties de leiderstrui te veroveren.

In de 175 kilometer lange rit van Beveren naar Maarkedal wist Evenepoel uitstekende zaken te doen door directe concurrenten als Victor Campenaerts en Philippe Gilbert al bijna een minuut aan te smeren. Toch kende de jonge Belg geen vlekkeloze aanloop richting de lokale rondes met telkens de beklimmingen van de Fortstraat, de Ellestraat en Berg ten Houte.

“Vlak voor het opdraaien van het lokale circuit reed iemand in mijn achterwiel, waardoor mijn derailleur even geblokkeerd was. Ik moest kortom helemaal achteraan de lokale ronde aanvatten, maar uiteindelijk kwam ik net voor Berg ten Houte van voren aansluiten. Het was een serieuze inspanning en op Berg ten Houte ging het heel erg hard”, aldus Evenepoel.

De renner uit Schepdaal zag vervolgens Victor Campenaerts, Yves Lampaert en Caleb Ewan wegspringen. “Ik zag niemand meteen reageren en besloot zelf mee te springen, zodat we een meerderheid hadden in de groep. Het moment dat we echt wegreden was wel raar. Ze begonnen in de groep te zwalken en te kijken naar elkaar. Ik had het op het juiste moment door.”

“Morgen ga ik 100% voor de dagzege”

Twee rondes voor het einde gooide Evenepoel opnieuw de knuppel in het hoenderhok. Na deze nieuwe versnelling kon enkel Campenaerts volgen, maar de renner van Qhubeka ASSOS kreeg na verloop van tijd af te rekenen met krampen. Evenepoel bleef de pedalen geselen, was inmiddels aangesloten bij vroege vluchters Ghys en Marchand en de drie Belgen reden vervolgens naar de finish.

“Het was echt een supermooi, maar ook zeer lastig rondje. Het was gewoon niet mogelijk om onderweg te recupereren en positionering was zeer belangrijk. Ik heb we echt wel geamuseerd. Het is jammer dat ik naast de dagzege grijp, maar een beter begin is niet mogelijk. Ik voel dat er nog een paar procentjes bij kunnen, maar we zijn op de goede weg. Morgen is de individuele tijdrit en ga ik 100% voor de dagzege. Ik hoop dan ook mijn voorsprong uit te diepen.”

Samenvatting etappe 1 Baloise Belgium Tour: