Evenepoel knipoogt naar Uijtdebroeks: “We kunnen praten als hij BK, EK en WK wint” vrijdag 24 juli 2020 om 11:09

Ook Remco Evenepoel zag het nieuws donderdag verschijnen dat Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step en Team Sunweb hengelen naar ‘de verbeterde versie van Evenepoel’, Cian Uijtdebroeks. De jeugdige coureur had een gevatte reactie in petto: “We kunnen praten als hij het BK, EK en WK wint.”

Uijtdebroeks heeft de vergelijking met Evenepoel te danken aan Jef Robert, de voorzitter van het Acrog-Tormans-team. Robert had lovende woorden over het optreden van Uijtdebroeks op trainingskamp in Spanje. “Hij doet dingen die ik nog nooit heb gezien”, is hij duidelijk. “Op een klimparcours van zeven kilometer in Spanje ging Cian met een dikke halve minuut onder de tijd van Evenepoel.”

Deceuninck-Quick-Step

Wilfried Peeters en Patrick Lefevere lieten zich vrijdag in Het Laatste Nieuws ook uit over Uijtdebroeks, die vier dagen met Deceuninck-Quick-Step op trainingskamp in Italië verbleef. “Het is een gevaarlijke vergelijking”, aldus Peeters. “Dat zorgt veel te vroeg voor veel te veel druk.”

Ook Lefevere nuanceert de vergelijking: “Het is niet de bedoeling om elke 17-jarige die een beetje met de fiets kan rijden een contract te geven. Het zijn echt niet allemaal Evenepoels. Ik was ook héél goed als eerstejaars junior.”

Toch kan de manager niet ontkennen dat Uijtdebroeks een speciale is. “Het is een jongen met kloten aan zijn lijf”, zegt Lefevere. “Toen we hem meevroegen op stage wilde zijn trainer dat liever niet. Maar hij zei: ‘Ik ga toch’. Dat is lef hebben. We gaan nu zien hoe hij verder evolueert”, eindigt hij.

Als hij dubbel bk, ek en wk wordt kunnen we is praten 😜!

En EK minstens met 10’ voorsprong winnen! — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) July 24, 2020