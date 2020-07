Jumbo, Sunweb en Deceuninck-QS strijden om “verbeterde versie Evenepoel”

Cian Uijtdebroeks (17) is pas eerstejaars junior, maar de in Hannuit wonende Vlaming mag nu al rekenen op verregaande interesse van de absolute topteams. Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma klopten als eersten aan, maar sinds kort gooit ook Team Sunweb zich in de strijd.

“Zijn sprint is zijn enige minpunt, maar in het tijdrijden en het klimmen kent hij zijn gelijke niet.” Het zijn de woorden van Jef Robert, voorzitter van Acrog-Tormans, sinds jaar en dag hét opleidingsteam bij uitstek in het Belgische wielrennen. Robert heeft het zelfs over een ‘verbeterde versie van Remco Evenepoel’. “Hij doet dingen die ik nog nooit heb gezien.”

Straffe taal, want de Kempenaar zag in zijn team – dat vroeger Balen BC heette – al heel wat talenten voorbij komen. Van Tom Boonen en Jasper Philipsen tot Remco Evenepoel… “Het potentieel heeft hij sowieso, het moet er op termijn ook nog uitkomen, natuurlijk”, aldus Robert.

Record

Uijtdebroeks, zoon van een Vlaamse vader en Poolse moeder, werd in februari 17 en woont net over de taalgrens. Vorig jaar, toen nog nieuweling, won hij een paar klimkoersen en was hij onder meer de sterkste in het Critérium Européen des Jeunes in Luxemburg. Hij won die driedaagse met bijna vier minuten voorsprong op zijn dichtste belagers. Daarnaast was hij de beste in de Ronde van de Maasvallei, de koninginnenrit in de Tour de l’Ain (met aankomst op de Grand Colombier), de Chrono des Nations en de Challenge Voeckler. Stuk voor stuk sterk bezette wedstrijden.

Dit jaar debuteerde hij als junior in het shirt van Acrog-Tormans – na een solo van vijftig kilometer – meteen met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar dat was niet het strafste wat ze bij zijn nieuwe team hebben gezien. “We trekken jaarlijks op stage naar Spanje”, vertelt Robert. “Daar hebben we een klimparcours van zeven kilometer uitgestippeld waarop we elk jaar een tijdritje organiseren. Twee jaar geleden verbrak Remco Evenepoel het record van Jasper Philipsen met meer dan twee minuten. Wel, tijdens onze laatste stage ging Cian daar nog eens een dikke halve minuut onder.”

Team Sunweb

Jef Robert heeft weet van de grote interesse, maar wil er niet te veel over kwijt. “Cian blijft in elk geval nog een jaar junior bij ons”, vertelt hij. “We gaan er, als we niet te veel meer geplaagd worden door Covid-19, nog een jaar plezier aan beleven. Maar het klopt dat hij daarna wellicht, net als Remco, de beloftenperiode overslaat en onmiddellijk doorstroomt naar de profs. Er wordt aan zijn mouw getrokken, ja. Gelukkig blijven zowel Cian als zijn ouders rustig onder de belangstelling.”

Volgens onze informatie maken Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step al een poos jacht op Uijtdebroeks. De jongeling proefde trouwens al van een stage met het team van Patrick Lefevere, dat al langer een goede relatie onderhoudt met Robert. Maar ondertussen hebben nog andere teams in Hannuit aangeklopt. Daarbij ook Team Sunweb. Benieuwd wie het toptalent uiteindelijk binnenhaalt.