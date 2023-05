Remco Evenepoel heeft ‘unfinished business’ in Giro: “We’ll be back”

De Giro d’Italia 2023 eindigde voor Remco Evenepoel in mineur. De wereldkampioen stond na negen ritten aan de leiding in het algemeen klassement, maar moest opgeven na een coronabesmetting. Hij is echter van plan om in de toekomst terug te keren naar de Giro, laat hij weten via sociale media.

Evenepoel deelde een bericht van Anthony Pauwels (zijn verzorger bij Soudal Quick-Step) in zijn verhaal op Instagram. Pauwels keek in zijn post terug op de Giro, waarin Soudal Quick-Step door het uitvallen van de kopman niet het gewenste resultaat behaalde. “We’ll be back”, schreef Evenepol in zijn verhaal.

Ook reageerde Evenepoel nog onder de foto van Pauwels. Hij sprak daar van ‘unfinished business’. Wanneer Evenepoel zich zal proberen zich te revancheren in de Giro, is nog niet bekend. Vooralsnog lijkt het erop dat hij in 2024 zijn debuut zal maken in de Ronde van Frankrijk. Dit jaar is de Tour geen optie, volgens zijn ploegmanager Patrick Lefevere. Ook de Vuelta a España staat dit seizoen niet op de planning voor Evenepoel.