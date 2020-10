Evenepoel en Bramati gaan vrijuit na Lombardije-onderzoek

Remco Evenepoel en Davide Bramati hebben in de Ronde van Lombardije niets verkeerd gedaan na de valpartij van de kopman van Deceuninck-Quick-Step. De ploegleider haalde een flesje uit de achterzak van Evenepoel, was te zien op een video. Dat was voor de UCI reden om de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) een onderzoek te laten starten.

“De CADF heeft het onderzoek afgerond dat het startte in de nasleep van de crash van Remco Evenepoel in Il Lombardia op 15 augustus 2020 en het bekijken van een video waarin een Deceuninck-Quick Step Team Sport Director een item verwijderde uit de rennerszak voordat u deze in zijn eigen zak stopt”, meldt de CADF in een verklaring.

Zaak gesloten

“Na alle betrokken personen, inclusief de renner en de teamvertegenwoordigers, gehoord te hebben concludeerde de CADF dat er geen antidopingovertreding was begaan en beschouwt de CADF de zaak als gesloten, tenzij er later nieuwe elementen onder haar aandacht worden gebracht”, aldus de antidoping-organisatie.

Ploegmanager Patrick Lefevere liet eerder al weten dat in het betreffende flesje een aantal supplementen zaten voor in de finale van de koers. “Cola, Red Bull of een beetje cafeïne. Niks dat verboden is. In die van ons zitten al zeker geen pijnstillers, want onze ploeg doet niet aan smeerlapperij”, zei Lefevere in een column.