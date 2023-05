Evenepoel bedacht op aanvallen van concurrenten: “Ze moeten tijd goed maken”

Remco Evenepoel heeft de roze trui sinds dag één van de Giro d’Italia om zijn schouders, maar de kans bestaat dat de wereldkampioen het kleinood vanavond niet meer in zijn bezit heeft. Soudal Quick-Step zou de trui in de vierde etappe weleens weg kunnen geven. “We gaan de eerste kilometers afwachten en zien hoe het verloopt”, zei Evenepoel voor de start tegen Het Nieuwsblad.

“Ik verwacht een harde opening van de etappe, de finish is dan ook weer lastig genoeg”, aldus de kopman van Soudal Quick-Step. “Het gaat drie kilometer echt steil, daarna een stukje bergaf en een vlakke aankomst. Het zal met een uitgedund peloton zijn, maar ik verwacht niet dat er grote verschillen zullen komen.”

Evenepoel houdt wel rekening met aanvallen van zijn concurrenten. “Ze moeten inderdaad tijd goed maken en zullen daarom elke gelegenheid benutten. Dus vandaag en rit zeven zijn voor hen de eerste kansen. Voor mij is het duidelijk: volgen, volgen en nog eens volgen. Zelf aanvallen? Neen, daar is het te vroeg voor. De weg naar Rome is nog ver, ik probeer nog altijd zoveel als mogelijk mijn krachten te sparen.”

De roze trui noemt Evenepoel een extra motivatie. “Maar anderzijds ga ik er niet om jammeren, mocht ik hem vanavond kwijt zijn. Het is echter niet de bedoeling dat we een groep vijftien minuten laten wegrijden want daar zou een sterke jongen bij kunnen zijn die de trui lang kan dragen.”

