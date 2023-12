vrijdag 8 december 2023 om 12:03

Even was er vrees voor geen winterse taferelen in Val di Sole: “De sneeuw was plots weg”

De Wereldbeker in Val di Sole is traditiegewijs een sneeuwcross. Heel even leek dat dit jaar te veranderen wanneer afgelopen vrijdag opeens alle sneeuw weg was. “We zijn gelukkig alweer geholpen door de weergoden.”

Chris Mannaerts, die voor Flanders Classics werkt, vertelt aan Sporza wat er aan de hand was. “Er was even twijfel toen er vorige vrijdag veel regen was gevallen en alle sneeuw plots weg was, maar zaterdag werden we – met een dik pak sneeuw – alweer geholpen door de weergoden. Het weer blijft hier nu constant. Er zal niet veel sneeuw meer bijkomen, maar de gevallen sneeuw zal ook zeker niet meer smelten. We lijken de perfecte week uitgekozen te hebben.”

Bij een sneeuwcross is het zaak om het parcours af en toe aan te passen, legt Mannaerts uit. “Bij elke cross tekenen we vooraf een plan uit. Normaal gezien blijft dat traject 100% hetzelfde wanneer we ook effectief beginnen te bouwen, maar bij een sneeuwcross moeten we toch altijd wat meer improviseren. Als we een ijsplek tegenkomen op het originele traject, dan proberen we de route te verleggen, om zo geen risico’s te nemen. Vallen op ijs komt toch altijd harder aan dan vallen op modder.”