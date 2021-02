Euskaltel-Euskadi mag naar Vuelta: “Een grote rol spelen kan ook zonder ritzege”

De terugkeer van Euskaltel-Euskadi in de Vuelta a España zorgt voor veel blije gezichten in het Baskenland. In 2013 deed de toenmalige WorldTour-ploeg met Samuel Sánchez als kopman voor het laatst mee aan de thuisronde. Na een nieuwe start is het ProTeam weer welkom met een wildcard. “We zijn de Vuelta heel dankbaar en willen de uitnodiging respecteren”, zegt Jesús Ezkurdia.

“We zijn enthousiast over onze renners en voelen de verantwoordelijkheid om het goed te doen”, vervolgt Ezkurdia, de hoofdverantwoordelijke van het Euskaltel-Euskadi-project, tegen Marca. Ook ploegdirecteur Jorge Azanza wil dat Euskaltel-Euskadi zich laat zien. “We zouden heel graag een etappe winnen, maar we kunnen ook een geweldige rol spelen zonder te winnen.”

“We moeten strijdvaardig zijn, ons laten zien op televisie en in de ontsnappingen zitten. We willen dat onze Baskische fans trots zijn”, aldus Azanza. Bij de parcourspresentatie werd bekend dat het Baskenland niet aangedaan wordt door de Vuelta. “Maar toch zijn we dichtbij onze fans. We moeten kijken hoe de coronacrisis zich evolueert, maar onze droom is dat de oranje fans kunnen terugkeren langs de weg.”

Met Juan José Lobato (32) en Luis Ángel Maté (36) heeft Euskaltel-Euskadi enkele ervaren renners in de selectie. Ook de 31-jarige Garikoitz ‘Gari’ Bravo mag daartoe gerekend worden. “Hopelijk kunnen we de successen van toen herhalen, maar we kunnen in ieder geval garanderen dat we er een show van zullen maken”, zegt Bravo.

Nu de wildcard voor de Vuelta a España binnen is, wordt stiekem al vooruit gekeken naar de Tour de France. Bravo wil echter niet te hard van stapel lopen. “Zoals bij elke gelegenheid willen we dat stap voor stap doen. Het is eerst aan ons om te slagen in de Vuelta”, geeft hij aan.