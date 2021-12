Euskaltel-Euskadi aast op Vuelta-ticket: “We willen graag op onze wegen koersen, met onze fans”

Met drie etappes door Baskenland is Euskaltel-Euskadi enorm gemotiveerd om aan de start van de komende Vuelta a España te verschijnen. Daarvoor heeft de Spaans-Baskische ploeg net als vorig jaar, wel weer een wildcard nodig.

Euskaltel-Euskadi was donderdag met een delegatie aanwezig bij de presentatie van het parcours van de komende Vuelta. Zowel de renners Mikel Bizkarra en Luis Ángel Maté, ploegbaas Jesus Ezkurdia als hoofd Sponsoring van de Stichting Euskadi Aitor Galdós woonden de presentatie in de Spaanse hoofdstad Madrid bij. “Deze ploeg heeft er altijd van gedroomd om mee te doen aan de grootste wedstrijden. We proberen altijd van waarde te zijn, zodat de grote koersen ons willen uitnodigen”, laat Ezkurdia weten in gesprek met Zikloland.

“In het specifieke geval van de Vuelta a España zou het voor ons een droom zijn die uitkomt om weer aan de start te staan”, vertelt Ezkurdia verder. De Vuelta trekt komend seizoen drie dagen door het wielergekke Baskenland. “In feite zijn we er al trots op dat onze ploeg de kans heeft om de Vuelta te rijden en een van de uitnodigingen waardig te zijn. Als we daar nog verschillende etappes op onze thuisgrond, met onze fans, aan toevoegen, zou het een dubbele droom zijn om de fans de warmte terug te geven die zij ons altijd tijdens de koers geven.”

‘Proberen de best mogelijke resultaten te behalen’

Jorge Azanza, sportdirecteur bij Euskaltel-Euskadi, beseft dat het verkrijgen van een wildcard een enorme uitdaging wordt. Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic zijn immers al zeker van een uitnodiging omdat beide ploegen in de UCI World Ranking 2021 de twee best geplaatste ProTeams waren. De organisatie van de Vuelta heeft dus nog maar twee andere wildcards om uit te delen. “We zullen blijven werken en proberen de best mogelijke resultaten te behalen, zodat ze sportief gezien zo weinig mogelijk twijfels hebben”, aldus Azanza.

“Thuis zijn, op onze wegen koersen, met onze fans, dat is iets wat we graag in de Vuelta a España zouden willen meemaken”, zegt Azanza tot slot.