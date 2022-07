Europol geeft foto’s vrij van huiszoekingen naar doping bij Bahrain Victorious

Europol heeft foto’s vrijgegeven van de doorzoekingen die afgelopen week zijn gedaan in de zaak rondom Bahrain Victorious. De Europese politiedienst heeft in een uitgebreid statement de onderzoeken bevestigd en er uitleg over gegeven. Daarin is de organisatie heel duidelijk: het gaat om een dopingonderzoek.

Bahrain Victorious bracht deze week naar buiten dat op meerdere plekken doorzoekingen waren gedaan bij renners en stafleden. Europol laat weten dat dit een gecoördineerde actie is geweest van meerdere politie-eenheden en gerechtelijke autoriteiten in Frankrijk, België, Spanje, Kroatië, Italië, Polen en Slovenië, onder aanvoering van Europol en Eurojust. Die laatste organisatie steunt de samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten tegen grensoverschrijdende zware criminaliteit.

Forensisch onderzoek

Europol heeft de leiding in het onderzoek overgenomen van OCLAESP, een Franse eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu. Vorig jaar werd een begin gemaakt daarmee om mogelijke dopingbeschuldigingen binnen het team van Bahrain Victorious te onderzoeken. Dat onderzoek is deze week voortgezet middels doorzoekingen op veertien plekken in zes landen. Volgens Europol is het onderzoek nog altijd lopende en wordt forensisch onderzoek gedaan naar het in beslag genomen bewijsmateriaal.

Diverse autoriteiten werden bij het onderzoek betrokken, waaronder het federaal parket en de federale gerechtelijke politie van Brussel. Naar verluidt is er ook een doorzoeking geweest bij Dylan Teuns thuis. Donderdag werden de renners en stafleden in de Tour de France nog van hun bed gelicht door de Deense politie. Dat gebeurde op verzoek van de Franse autoriteiten, erkent Europol.

Strijd tegen doping

Europol laat weten dat het de strijd tegen doping uiterst serieus neemt. “De illegale productie en distributie van dopingmiddelen levert georganiseerde criminele groepen aanzienlijke illegale winsten op. Zij gebruiken deze winsten vaak om andere criminele activiteiten te financieren”, valt te lezen. “Dopingmiddelen zorgen niet alleen voor oneerlijke wedstrijden, maar brengen ook de gezondheid van sporters in gevaar, aangezien criminelen illegale dopingmiddelen vaak produceren in ondergrondse laboratoria zonder hygiënevoorschriften, terwijl zij gevaarlijke en ondermaatse grondstoffen gebruiken.”

Vorig jaar heeft een door Europol gecoördineerde actie (SHIELD II) in 26 landen geleid tot 544 arrestaties en inbeslagname van 63 miljoen euro aan geneesmiddelen en illegale dopingmiddelen.