Europees kampioenen aan de start in Wereldbeker Tábor

De KNWU heeft bekendgemaakt welke Nederlandse renner zondag aan de start verschijnen van de Wereldbeker-veldrit van Tábor. Onder de namen zijn ook de kersverse Europees kampioenen Lars van der Haar, Lucinda Brand, Shirin van Anrooij en Ryan Kamp.

Kersvers Europees kampioen Lars van der Haar, Corné van Kessel, die tijdens het EK veldrijden op de Col du VAM moest opgeven vanwege een valpartij, Joris Nieuwenhuis (achtste op het EK) en David van der Poel, afgelopen weekend winnaar van een veldrit in het Baskische Karrantza, zijn de Nederlandse elite-renners in Tábor. Pim Ronhaar, Ryan Kamp en Mees Hendrikx rijden in Tsjechië de beloftenwedstrijd, net als Tibor del Grosso, Bailey Groenendaal, Danny van Lierop en Joost Brinkman. Mathieu van der Poel is er nog niet bij.

Bij de vrouwen komt wereld- én Europees kampioene Lucinda Brand in actie. De 32-jarige renster is echter ook de leider in de stand om de Wereldbeker en staat dus in de witte leiderstrui aan de start. Verder maken vrijwel alle Nederlandse vrouwen uit de top-50 van de UCI-veldritranking deel uit van de selectie; alleen Marianne Vos is er niet bij. De zevenvoudige wereldkampioene reed dit seizoen al wel de wereldbekerwedstrijden van Waterloo, Fayetteville en Iowa City in de Verenigde Staten, maar laste daarna een rustperiode in.

Anders dan in de eerste vijf wereldbekerwedstrijden staan in Tábor ook wedstrijden voor junioren, junior-vrouwen en U23-mannen op het programma. Ook in Namen (19/12), Dendermonde (26/12), Flamanville (16/1) en Hoogerheide (23/1) zal dit het geval zijn. De vier beste resultaten van deze vijf wedstrijden worden in rekening genomen. Concreet betekent dit dat in deze vijf Wereldbekers beloften als Ryan Kamp en Pim Ronhaar niet zullen starten in de elitewedstrijden.

Selectie elite-mannen

Lars van der Haar

Corne van Kessel

Joris Nieuwenhuis

David van der Poel

Selectie elite-vrouwen

Denise Betsema

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Yara Kastelijn

Puck Pieterse

Fem van Empel

Shirin van Anrooij

Aniek van Alphen

Inge van der Heijden

Ceylin del Carmen Alvarado

Manon Bakker

Selectie U23-mannen

Ryan Kamp

Pim Ronhaar

Mees Hendrikx

Tibor del Grosso

Bailey Groenendaal

Danny van Lierop

Joost Brinkman

Selectie junior-mannen

David Haverdings

Guus van den Eijnden

Mika Vijfvinkel

Menno Huising

Jelte Jochems

Jari Prins

Selectie junior-vrouwen

Leonie Bentveld

Mirre Knaven

Lauren Molengraaf

Nienke Vinke