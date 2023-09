zaterdag 23 september 2023 om 18:26

Europees kampioene Mischa Bredewold: “Op de eerste keer VAM dacht ik: ‘Waar the f*ck zijn ze nou?!'”

Video Mischa Bredewold heeft vooral zichzelf verbaasd met haar Europese titel op de weg in Drenthe. De Nederlandse viel in de slotronde aan met de intentie om haar kopvrouwen Lorena Wiebes en Demi Vollering te ontlasten, maar tot haar eigen verbazing hield ze haar aanval tot de streep vol. “Het was totaal niet het plan”, zei ze voor de camera van WielerFlits.

“We hadden een supermooi plan met twee sterke kopvrouwen, daar reden we voor. We hadden niet de intentie om aan te vallen. We zaten steeds overal bij. Toen kwam dat moment in de laatste ronde… ik weet niet, het was niet het plan om aan te vallen. Toen ik eenmaal een gat had dacht: ‘K*t, nu moet ik wel zorgen dat ze erachter hard moeten werken zodat de meiden er nog wat aan hebben. Met die intentie reed ik door”, ging Bredewold verder.

Tot haar eigen verbazing wist de Nederlandse echter stand te houden. “Ik hoorde dat mijn voorsprong terugliep, dus ik dacht dat ik teruggepakt ging worden. Op de eerste keer VAM-berg dacht ik: ‘Waar de f*ck zijn ze nou?’ Toen heb ik alles of niets gespeeld”, aldus Bredewold.

“Zat in een waas”

Pas in de laatste kilometer durfde Bredewold aan de winst te denken. “Ik dacht vooral aan mijn teamgenoten, dus ik droomde nog niet echt van de winst, want dan kan je gaan blokkeren. Toen ik de tweede keer de VAM-berg opging zag ik ze nog niet, en ik wist dat ik niet stil ging vallen. Toen dacht ik: “Nu moet ik g*dverdomme volle bak naar boven sprinten. Halverwege hoorde ik mensen roepen dat ik hem binnen had”, zei ze zichtbaar blij.

Hoe Bredewold zich vervolgens voelde? “Ik zat echt in een waas. Het was zo niet gepland om te winnen”, zei de 23-jarige renster, die dit jaar haar doobraak beleefde bij SD Worx. “Het gaat veel sneller dan verwacht. Ik vond de overstap spannend, ik was bang om te verzuipen door het niveau, maar dat is niet gebeurd.” Nu rest nog het vieren van haar Europese titel. “Morgen hebben we een teamfeestje, dus dat wordt driedubbel”, besloot ze lachend.