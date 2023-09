zaterdag 23 september 2023 om 17:11

EK 2023: Goud voor Nederland! Mischa Bredewold soleert naar Europese titel op de VAM-berg

Mischa Bredewold heeft zich in eigen land tot Europees wegkampioene gekroond. De Nederlandse reed in de slotronde weg uit een elitegroepje en wist op de laatste keer VAM-berg nipt stand te houden. Lorena Wiebes maakte het feestje voor Nederland compleet door naar het zilver te sprinten. Lotte Kopecky werd derde.

De start van het EK voor vrouwen vond plaats in Meppel. Nadat de rensters daar zijn vertrokken, reden ze via Havelte, Vledder en Dwingeloo richting Beilen. Vervolgens ging het via Wijster en Drijber naar de eerste passage van de VAM-berg. Deze beklimming – een tweetrapsraket bestaande uit het Atteropad (circa 500 meter à 6%) en het Mount Vampad (circa 200 meter à 12%) – leidde tevens het lokale circuit in. Na de eerste doorkomst aan de meet waren er nog vijf lokale rondes van 13,7 kilometer te gaan.

Chaotische start

De wedstrijd kende een zeer chaotische start. Een deel van de wedstrijdkaravaan was verkeerd gereden, waardoor de rensters meteen na het startschot weer halt moesten houden. Na enig oponthoud ging de koers dan toch echt van start. In het openingsuur ging het hard, maar hoewel er ook nog een behoorlijke wind stond, leidde dit niet tot echte waaiervorming. Wel ging het voor enkele rensters te snel. Daarnaast waren er – als gevolg van het natte Drentse wegdek – enkele valpartijen te noteren.

Een vroege vlucht zagen we nog niet. Er waren wel wat pogingen, maar niemand kreeg echt de ruimte. Uiteindelijk wist Emilia Fahlin (Zweden) wel een gaatje te slaan, maar nog voor het opdraaien van het finalecircuit, werd zij weer teruggepakt. We begonnen dus met een groot peloton aan de VAM-berg. Daar nam Duitsland aanvankelijk de leiding, waarna Lotte Kopecky even doortrok. Wegrijden deed de Belgische echter nog niet.

Nederland in de achtervolging

In de eerste volledige ronde (van in totaal vijf) probeerden verschillende rensters weg te komen. Ook Nederland was erg actief met Mischa Bredewold, Riejanne Markus en Loes Adegeest. Ze zaten echter niet mee toen Soroya Paladin (Italië), Elise Chabbey (Zwitserland) en Jelena Erić (Servië) aan het einde van de ronde wegreden op de VAM-berg. De Nederlanders waren op achtervolgen aangewezen.

Shirin van Anrooij, Markus, Adegeest en uiteindelijk ook Floortje Mackaij, die eerst terug moest zien te keren na een lekke band, nestelden zich op kop van het peloton en probeerden de bres te dichten. Drie rondes voor het einde kwamen ze tot op zeventien seconden en leek de situatie te worden rechtgezet, maar daarna liep het verschil weer op. Een ronde later slaagden de Nederlandse vrouwen er wel in om het drietal tot de orde te roepen. Met nog dertig kilometer te gaan, was alles te herdoen.

Net voor het begin van de voorlaatste ronde versnelde Katarzyna Niewiadoma op het Mount Vampad. Het zorgde voor wat afscheiding, maar de meeste rensters konden nadien weer terugkeren. Vanuit een omvangrijk peloton zagen we daarna meerdere demarrages op het vlakke gedeelte van het parcours. Eerst reed er een zevental met onder meer Riejanne Markus weg, daarna een groepje met ook Demi Vollering en Marlen Reusser. Aan de voet van de VAM-berg was alles weer bij elkaar.

Bredewold solo

Reusser begon als eerste aan het Atteropad en beukte flink door. Elisa Balsamo en Pfeiffer Georgi maakten de sprong, topfavorieten Demi Vollering en Lotte Kopecky zaten wat verder. Op het Dak van Drenthe zorgde Vollering ervoor dat een elitegroepje de aansluiting maakte met Balsamo, Georgi en Reusser. Daarbij ook Lorena Wiebes. Zij hoefde in het geval van een sprint geen schrik te hebben voor Balsamo, want de Italiaanse ging onderuit in de afdaling van het Dak van Drenthe.

Maar het was nog geen uitgemaakte zaak dat het een sprint zou worden, want er waren nog de nodige uitvalspogingen. Onder meer Marlen Reusser viel aan. Nederland had wel nog drie helpers voor Wiebes, met Vollering, Riejanne Markus en Mischa Bredewold. Die laatste had duidelijk nog wat in de benen, want op een perfect moment snelde ze zelf weg uit het groepje. In de achterhoede viel het stil, mede door storingswerk van de Nederlandse vrouwen. Bredewold pakte zo al snel een mooie voorsprong.

Gaat ze het halen?

Het verschil liep op tot een halve minuut, maar door een versnelling van Reusser slonk het gat snel. De Zwitserse had echter Demi Vollering in haar wiel, die natuurlijk niet overnam. Reusser gaf daarom ook niet alles en zag Emma Norsgaard voorbijkomen. De Deense ging in haar eentje op jacht naar Bredewold, die met elf seconden voorsprong begon aan het Atteropad. Van Norsgaard kwam het gevaar niet, zij viel terug bij de achtervolgers.

Die achtervolgers, waar Demi Vollering de leiding nam voor Lorena Wiebes, kwamen nog wel dichtbij. Op het Mountvam-pad kwamen vooral Lotte Kopecky en Lorena Wiebes nog heel snel opzetten. Maar Bredewold hield nipt stand en boekte zo de grootste zege uit haar carrière. Uittredend kampioene Wiebes werd tweede, Kopecky derde.