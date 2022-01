Eurométropole Tour verplaatst van september naar augustus

De Eurométropole Tour heeft een nieuwe datum gevonden op de kalender voor 2022. Vanwege de overlap met de Benelux Tour zal de Belgische eendagskoers niet op 3 september, maar op 10 augustus plaatsvinden dit seizoen.

Organisator Louis Cousaert van de Eurométropole Tour koos er dit jaar voor om zijn wedstrijd niet eind september, maar begin september te organiseren. Daarbij was geen rekening gehouden met de nieuwe datum van de Benelux Tour. Die ronde door Nederland en België wordt van 29 augustus tot en met 4 september afgewerkt.

Reden voor Cousaert en zijn team om een nieuwe plek te zoeken op de kalender. “Het was niet makkelijk om een goede datum te vinden. Gelukkig is de oplossing gevonden op woensdag 10 augustus. Op dat moment zijn alleen de Tour de l’Ain en de Ronde van Portugal bezig. We moeten dus goede ploegen aan de start kunnen krijgen”, vertelt hij aan DH Net.

Op 10 augustus wordt een opvolger gezocht voor Fabio Jakobsen, die afgelopen seizoen de Eurométropole Tour (UCI 1.Pro) wist te winnen. Hij versloeg er Jordi Meeus en Mads Pedersen.