Spanning ten top na vijf manches in Exterioo Cycling Cup

Het zijn drukke weken voor de volgers van de Exterioo Cycling Cup. Afgelopen weekend was het tijd voor de Veenendaal-Veenendaal Classic en de Antwerp Port Epic en de komende weken staan er nog vier manches op het programma. De verschillen in het klassement zijn nog altijd zeer klein.

Le Samyn werd gewonnen door Matteo Trentin, Arnaud De Lie was de beste in de GP Monseré en Dries Van Gestel zegevierde in de Ronde van Drenthe. Zo begon het nieuwe seizoen van de Exterioo Cycling Cup, die we niet lang geleden nog kenden als de Bingoal Cycling Cup. Afgelopen zaterdag ging het regelmatigheidsklassement verder met de Veenendaal-Veenendaal Classic, gewonnen door Dylan Groenewegen.

Een dag later stond de Antwerp Port Epic op het programma. In deze eendagskoers over onverharde- en kasseiwegen boekte Florian Vermeersch zijn eerste profzege. De 23-jarige renner van Lotto Soudal deed zo ook goede zaken voor het algemeen klassement in de Exterioo Cycling Cup, maar de grote winnaar was zijn ploegmaat Arnaud De Lie. De jonge Waalse sprinter boekte dan wel geen overwinning, maar wist in de Veenendaal-Veenendaal Classic (3e) en de Antwerp Port Epic (8e) heel wat punten te sprokkelen, waardoor hij nu aan de leiding gaat in het regelmatigheidsklassement.

De nog altijd maar 20-jarige De Lie gaat met 43 punten aan de leiding, maar voelt wel de hete adem van Hugo Hofstetter (40 punten), Gerben Thijssen (36 punten) en Dries De Bondt (35 punten) in zijn nek. Aankomende donderdag gaat de Exterioo Cycling Cup verder met het Circuit de Wallonie, gevolgd door de GP Marcel Kint op zondag. Over ruim twee weken is het, in het weekend van 11 en 12 juni, tijd voor Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde.

Tussenstand Exterioo Cycling Cup 2022 (na 5 van de 11 manches)

1. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) – 43 punten

2. Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) – 40 punten

3. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) – 36 punten

4. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) – 35 punten

5. Dries Van Gestel (TotalEnergies) – 25 punten

6. Pierre Barbier (B&B Hotels-KTM) – 19 punten

7. Florian Vermeersch (Lotto Soudal) – 16 punten

8. Matteo Trentin (UAE Emirates) – 16 punten

9. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) – 16 punten

10. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) – 14 punten

De Exterioo Cycling Cup bestaat dit jaar uit elf wedstrijden. Van de komende manches lees je een voorbeschouwing op WielerFlits.

Exterioo Cycling Cup 2022