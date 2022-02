Eurométropole Tour keert terug naar originele naam: Circuit Franco-Belge

Een oude naam keert terug op de internationale kalender. Na tien jaar wordt de Eurométropole Tour namelijk weer omgedoopt tot het Circuit Franco-Belge, zoals de wedstrijd tot en met 2010 door het leven ging. Tussendoor heette de koers ook een jaar de Tour de Wallonie-Picarde.

De keuze voor de originele naam werd vandaag bekendgemaakt door de Royal Cazeau Pédale, de club die al jaren deze koers organiseert. De organisator had meer nieuws, want na maanden zoeken is een mede-organisator gevonden om de toekomst van het evenement te verzekeren. Deze nieuwe partner, sportbedrijf Golazo, moet voor een nieuwe adem en een nieuwe dynamiek zorgen.

Het Circuit Franco-Belge maakt dit jaar deel uit van de Exterioo Cycling Cup (voorheen Bingoal Cycling Cup) en is op woensdag 10 augustus de tiende en voorlaatste manche van de kalender. Alle wedstrijden en dus ook het Circuit Franco-Belge worden uitgezonden op RTBF, VRT/Sporza en Eurosport.