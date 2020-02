Etna scherprechter in slotrit Giro di Sicilia maandag 10 februari 2020 om 14:48

De Giro di Sicilia heeft in de tweede editie opnieuw de beklimming van de Etna opgenomen in het parcours. In tegenstelling tot het eerste jaar ligt er geen finish bovenop de vulkaan. De aankomst van de slotrit ligt na een afdaling van ruim dertig kilometer.

De Italiaanse rittenkoers is vier etappes lang. De scherprechter van de ronde is andermaal de beklimming van de Etna vanaf de Piano Provenzana-zijde. Deze klim zit later dit jaar ook in de Giro d’Italia.

Sprinters mikken op begin

Begonnen wordt met een relatief vlakke etappe van Siracusa naar Licata, die waarschijnlijk een prooi is voor de sprinters. De tweede rit van Selinunte naar Mondello, een buitenwijk van Palermo aan de kust, is heuvelachtig maar kent een vlakke finale.

Heuvelachtige finale

De klimmers mogen in de derde etappe aan de bak, als het peloton koerst van Termini Imerese naar Caronia. De rit kent start en finish aan de kust, maar trekt ook het binnenland in. Daar liggen onder meer de Monte Piombino en de klim naar Pollina (11 km aan 6%). De finale in Caronia loopt ook stevig omhoog: de laatste drie kilometer kennen een gemiddeld stijgingspercentage van 6%.

Etna in de hoofdrol

De slotrit speelt zich af in het noordoosten van het eiland. Vanuit Sant’Agata di Militello gaat het via de beklimming van de Passo Favoscuro naar de Etna. De klim van de vulkaan begint in Linguaglossa en leidt naar Piano Provenzana. Daar ligt op 13 mei 2020 ook de finish van de vijfde Giro-rit. In de Giro di Sicilia is de etappe nog niet klaar: na de top van de Etna (op 1.637 meter hoogte) volgt nog een afdaling van dertig kilometer naar finishplaats Mascali.

De Giro di Sicilia zoekt van 1-4 april een opvolger voor Brandon McNulty. De jonge Amerikaan won vorig jaar namens Rally, maar komt dit jaar uit voor UAE Emirates.

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4