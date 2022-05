Etienne van Empel in Chinese loondienst: “Het is gek dat het in één keer om kan slaan”

Interview

Na vier jaar Roompot en drie jaar Vini Zabù, zoekt Etienne van Empel (28) zijn heil dit jaar in… China. Maarten Tjallingii wierp hem in extremis een reddingsboei bij het China Glory Cycling Team, een continentale ploeg die hij in januari zelf had opgericht. “Superleuk dat ik zo op het hoogste niveau actief kan blijven”, zegt Van Empel aan WielerFlits.

“Ik kende Maarten niet persoonlijk”, bekent Van Empel. “Maar Reinier Honig wel. Die had zich eerder al bij de ploeg aangesloten en zei begin januari aan Maarten dat ik nog geen ploeg had voor 2022. Niet veel later kreeg ik telefoon van Maarten, die vertelde dat hij een project wilde opstarten vanuit China, om het Chinese wielrennen naar een hoger niveau te tillen. In het begin dacht ik: tja, China is een ver-van-mijn-bed-verhaal. Maar na twee telefoongesprekken klikte het goed met Maarten en zodoende was het snel rond.”

Bij de start van de Antwerp Port Epic treffen we Van Empel en zijn Chinese ploegmaats in kampeerstoeltjes, zonder grote ploegbus. Het moet een groot verschil zijn met zijn tijd op een niveau hoger, maar dat deert Van Empel niet. “Het is niet de grote luxe, maar alles is zeer goed geregeld. Voor mijn gevoel ben ik nog altijd full time prof en dat is het belangrijkste. Alleen staat er op mijn licentie een continentaal team. Voor de rest leef ik honderd procent voor de koers en bevalt het mij goed.”

China Glory Cycling Team is op papier dan ook een Chinees team, maar het opereert vanuit Europa. “Onze ploeg heeft een basis in Nice. Met Maarten en Amael Moinard hebben we als ploegleiders ook twee mannen die superveel ervaring hebben. In eerste instantie was het de bedoeling om een deel van het seizoen in Azië te koersen en een deel in Europa. Maar door corona is het vooral een Europees programma geworden. Met onze Chinese jongens heb ik al veel getraind in Nederland, waar ze in Sittard verbleven. Het is ook mijn taak om die jongens wegwijs te maken in Europa.”

Exit bij Vini Zabù

Het moet gezegd: Van Empels periode bij Vini Zabù kwam op een pijnlijke manier aan zijn einde. De ploeg kwam in financiële moeilijkheden na twee dopinggevallen. Van Empel was er nochtans goed begonnen, met een sterke Tour of Taiwan en Ronde van Turkije in 2019. In 2020 reed hij de Giro uit. “De eerste twee jaren bij de ploeg waren supermooi. Het laatste jaar is overschaduwd door de twee dopinggevallen, en ik heb ook nog een zitvlakblessure gehad. Dat is een moeizaam jaar geworden. Dat is eigenlijk wel zonde, want ik heb het altijd naar mijn zin gehad bij de ploeg.”

“Alleen, na die zitvlakblessure is de rest van mijn seizoen volledig in het water gevallen. Ik ben nooit meer op mijn niveau geraakt, waardoor ik afgelopen winter nog even heb gedacht: kan ik überhaupt nog doorgaan in het wielrennen? Het is gek dat het in één keer om kan slaan. Maar gelukkig heb ik in deze ploeg de kans gekregen om mij weer te bewijzen.”

Mooi koersprogramma

De jongens van Tjallingii, onder wie Willie Smit (ex-Katusha en ex-Burgos), Sean Bennett (ex-Qhubeka) en Lucas De Rossi (ex-Delko), moesten lang wachten op hun seizoensstart, maar vinden de komende weken een interessant Europees programma. “Superleuk dat we nu weer veel profkoersen mogen rijden. Ik ben begonnen in de Ronde van Turkije, en nu rijden we veel in Europa. Binnenkort in Frankrijk nog de Mercan Tour Alpes en iets later de Ronde van Slovenië.”

“Veel competitie heb ik dus nog niet in de benen. Vorig jaar ook al niet door die zitvlakblessure, waarna er een heel lange winter volgde. Dat maakt het niet gemakkelijk om te concurreren met jongens die nu al meer ingereden zijn, maar ik hoop in de volgende etappekoersen weer een stapje vooruit te zetten”, geeft Van Empel nog mee. “En daarna? De ploeg heeft de ambitie om een stap hogerop te gaan, dus als ik daar in mee zou kunnen gaan, zou dat supermooi zijn. Maar voorlopig focus ik me vooral op de komende koersen, en dan zie ik vanzelf wel wat daaruit komt.”