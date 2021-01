Ethias Cross voegt Waaslandcross Sint-Niklaas toe op 20 februari

De Ethias Cross heeft een vervangende wedstrijd gevonden voor de afgelaste cross in Maldegem van 3 februari. In plaats daarvan wordt op zaterdag 20 februari in Sint-Niklaas de Waaslandcross verreden. De Waaslandcross is daarmee de afsluiter van de Ethias Cross-reeks deze winter, maakt organisator Golazo maandag bekend.

De Parkcross van Maldegem werd geschrapt, omdat in het centrum van het dorp te weinig ruimte was om de wedstrijd te organiseren onder de geldende coronamaatregelen. Golazo ging daarom op zoek naar een vervangende cross op 3 februari, maar dat bleek onmogelijk. Wat wel mogelijk was, was het organiseren van de Waaslandcross op 20 februari in Sint-Niklaas.

De Ethias Waaslandcross gaat plaatsvinden op het provinciaal domein ‘De Ster’ in de Oost-Vlaamse stad en zal worden uitgezonden op Sporza. Christophe Impens van Golazo is maar wat blij dat het gelukt is. “Het was puzzelen van begin tot eind om zoveel mogelijk wedstrijden in stand te houden. We zijn dan ook verheugd dat we renners, sponsors én fans een volledige Ethias Cross-kalender kunnen aanbieden”, geeft hij aan.

“De Ethias Waaslandcross in Sint-Niklaas is bovendien een mooi alternatief voor de geannuleerde Parkcross in Maldegem. De veldrit kan doorgaan in een volledig afgesloten domein. Mijn dank gaat uit naar alle partners en VTM in het bijzonder, voor hun flexibiliteit en begrip in deze moeilijke tijden. We zijn ervan overtuigd dat de renners en rensters zich nog een keer gaan smijten in dat laatste crossweekend van het seizoen”, aldus Impens.