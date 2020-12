Ethias Cross in centrum Maldegem kan niet doorgaan in 2021

Golazo, de organisatie van de Ethias Cross in Maldegem, heeft besloten om de editie van 3 februari 2021 niet door te laten gaan. Dit vanwege de coronamaatregelen die moeilijk gehandhaafd kunnen worden in de dorpskern. Golazo gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor die woensdag.

Door de coronaregels kan de veiligheid van inwoners, medewerkers, renners en hun entourage niet gegarandeerd worden. Golazo belooft wel om in 2022 terug te keren naar de Parkcross van Maldegem. De Oost-Vlaamse gemeente heeft namelijk een meerjarencontract met de organisatie.

‘Maldegem blijft voor ons een klassieker’

Er werd nog wel gezocht naar een andere locatie binnen de gemeente Maldegem, maar er is geen geschikte plek gevonden. “We vinden het zeer jammer om de cross in Maldegem met een jaartje te moeten uitstellen, maar we komen uiteraard met heel veel plezier terug naar hier de komende jaren. De Ethias Cross Maldegem blijft voor ons een klassieker in ons programma van het Ethias-circuit”, zegt Christophe Impens van Golazo.

“Met goedkeuring van de gemeente Maldegem gaan we nu op zoek naar een alternatieve locatie en gaststad, om toch op 3 februari 2021 een cyclocross met live-uitzending op VTM te kunnen aanbieden aan de vele sportfans”, aldus Impens.

Door de annulering van de Parkcross 2021 blijven Eli Iserbyt en Annemarie Worst voorlopig de laatste winnaars in Maldegem.