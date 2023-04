Ethan Vernon na ritzege in Romandië: “Mooi om weer te winnen in de WorldTour”

Ethan Vernon heeft woensdag zijn tweede overwinning in de WorldTour aan zijn palmares toegevoegd. De Britse sprinter van Soudal Quick-Step was de snelste in de tweede rit van de Ronde van Romandië. “Dit is heel mooi, want het is mijn tweede WorldTour-zege na de Ronde van Catalonië vorig jaar”, zegt hij.

“Daarom is het mooi om weer te winnen in de WorldTour”, aldus Vernon in het flashinterview. De 22-jarige coureur was de rapste van een uitgedund peloton, want veel pure sprinters waren onderweg gelost op de klimmetjes. “We wisten dat het lastig ging worden. Gelukkig had ik de benen om te volgen en de klimmen te overleven. Daar heb ik mijn voordeel uit gehaald.”

Vernon is door de bonificatieseconden ook de nieuwe leider in Romandië. “Dat is heel speciaal. Ik neem de trui wel over van een ploeggenoot”, doelt hij op Josef Cerny. “Maar gelukkig houden hem in de ploeg. Als ploeg zijn we sowieso weer veel aan het winnen. Zeker voor mij is het mooi, want dit voorjaar had ik al drie keer gewonnen, maar toen werd ik ziek. Dat ik win nu ik weer fit ben, is mooi.”

“De etappe van morgen is weer lastig, maar ik had vandaag goede benen. Mocht het niet lukken, dan hebben we meer renners in de ploeg die hun kans kunnen gaan”, zegt Vernon als hij kijkt naar het heuvelachtige profiel van de rit van donderdag.

