woensdag 23 augustus 2023 om 18:07

Ethan Vernon klopt Mads Pedersen in proloog Deutschland Tour, Maikel Zijlaard derde

Ethan Vernon is in Sankt Wendel naar de overwinning in de proloog van de Deutschland Tour gesneld. De Britse sprinter van Soudal Quick-Step bleek op het 2,2 kilometer lange parcours ruim een seconde sneller dan Mads Pedersen. Maikel Zijlaard en Danny van Poppel zaten allebei even in de hot seat, maar strandden op de derde en vierde plaats.

De Deutschland Tour ging van start in het historische Sankt Wendel met een korte proloog van 2,2 kilometer door het centrum. Het parcours was biljartvlak en telde vijf bochten.

Uit de eerste neergezette tijden bleek dat vooral sprinterstypes hier uit de verf kwamen. Danny van Poppel mocht zich in de hot seat melden met een tijd van 2.26 minuut, goed voor een gemiddelde snelheid van 56,4 km/h. Onder meer Sam Bennett, Marco Haller, Alex Kirsch en Rick Pluimers doken ook onder de 2.30.

Rasmus Tiller kwam ruim een seconde tekort voor de toptijd van Van Poppel, terwijl Jannik Steimle op slechts 41 honderdsten van de Nederlander strandde. De eerste renner die wel onder de tijd van Van Poppel dook? Landgenoot Maikel Zijlaard van Tudor, die 42 honderdsten sneller was.

Waar het toen ging om tiendes van een seconde, dook Ethan Vernon met meer dan twee seconden onder de tijd van Zijlaard. De 2.23 minuut van de Brit was zelfs te snel voor man-in-vorm Mads Pedersen, die ruim een seconde toegaf op Vernon. Ook Nils Politt en Brandon McNulty kwamen tekort, waardoor Vernon de zege schonk aan Soudal Quick-Step.