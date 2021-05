Ethan Hayter wint op steile aankomst in Ruta del Sol

Ethan Hayter heeft de tweede etappe van de Ruta del Sol achter zijn naam gezet. Op de steile aankomst in Alcalá la Real sprong de Britse INEOS-renner naar de ontsnapte Toms Skujinš toe om vervolgens onbedreigd de zege binnen te slepen. Hayter is tevens de nieuwe leider.

Na de openingsdag met de punchy aankomst in Zahara de Sierra waar Gonzalo Serrano victorie kraaide, was ook de tweede etappe allerminst vlak. Vanaf het stuwmeer van Iznájar, het grootste van Andalusië maakte de route eerst een lus over de Puerto De Higueral, om dan door de heuvels richting Alcalá la Real te koersen. Met nog zeventien kilometer te gaan wachtte de acht kilometer lange Alto de La Hortichuela. Net als gisteren lag de streep na een kort, steil klimmetje.

Roosen en Van Poucke in de vlucht

Al vroeg in de etappe kwam de vlucht van de dag tot stand. Voor de tweede dag op rij waren Rui Oliveira, leider in het bergklassement, en Antonio Jesús Soto mee in de ontsnapping. Zij sloegen de handen ineen met Timo Roosen, Tobias Bayer, Aaron Van Poucke en Álvaro Cuadros. De zes aanvallers pakten meerdere minuten voorsprong, terwijl de Movistar-ploeggenoten van gele trui Serrano daarachter de koers controleerden.

Met nog zeventig kilometer te gaan konden de renners vast kennismaken met de scherprechter in de finale, de Alto de La Hortichuela. Met een kleine twee minuten voorsprong kwam de kopgroep over de top. In de afdaling ging het echter mis. In een rechterbocht gingen zowel Oliveira, Soto, Bayer als Van Poucke onderuit en daardoor kwamen zij in de berm terecht. Daardoor bleven enkel Roosen en Cuadros samen vooraan over.

De Nederlander van Jumbo-Visma en de Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA wisten daarna hun voorsprong toch weer op te rekken naar meer dan tweeënhalve minuut. In de aanloop naar de tweede beklimming van de Alto de La Hortichuela versnelde het peloton, mede door toedoen van de ploeg van Kern Pharma, en met nog zeventien kilometer te gaan werden de overgebleven twee vluchters ingerekend.

López opent de debatten

Dan begon een gegroepeerd peloton aan de acht kilometer lange klim. Ryan Gibbons, Alex Kirsch en Marco Canola probeerden met elkaar weg te rijden, maar kregen weinig ruimte. Vervolgens viel Miguel Ángel López aan en hij kreeg Tsgabu Grmay, Antwan Tolhoek, Carlos Rodriguez, Toms Skujinš, James Piccoli, Jonathan Lastra, José Félix Parra en Ilnur Zakarin met zich mee, terwijl ook Gibbons wist aan te sluiten.

Vlak onder de top versnelde Skujinš tot twee keer toe, waardoor hij als eerste boven kwam. De Let begon met een kleine voorsprong aan de afdaling en wist die vast te houden tot aan de korte, steile klim naar de streep. Daarachter was het peloton intussen teruggekomen bij de groep met achtervolgers. Op de vele keitjes viel Skujinš helemaal stil, waarna Ethan Hayter hem als eerste bijhaalde. De Brit was ongenaakbaar en kwam na vijf uur koers als eerste over de finish.

Op acht seconden achterstand werd Miguel Ángel López tweede, Sven Erik Bystrøm was derde. Dat Skujinš geparkeerd stond op de slotklim, bleek wel uit de uitslag. De Let kwam als achtste over de aankomst, in een paar honderd meter had hij een halve minuut verloren op Hayter.