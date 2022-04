Ethan Hayter begint Ronde van Romandië met winst in proloog

Ethan Hayter heeft de proloog van de Ronde van Romandië achter zijn naam gezet. In Lausanne deed de hardrijder van INEOS Grenadiers over het 5,1 kilometer lange parcours 5:52 minuten en was daarmee bijna vier seconden sneller dan Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Felix Großschartner eindigde op ruim negen seconden derde.

Net als de vorige edities, ging de Ronde van Romandië van start met een proloog. Beginnend bij het Stade de la Tuilière, de thuishaven van voetbalclub FC Lausanne-Sport, maakte route een lus over de glooiingen van de stad en voerde het parcours langs onder meer de velodroom Pontaise en het regionaal vliegveld. Eenmaal terug in het stadionpark werden na 5,1 kilometer de eindtijden opgenomen. De 20-jarige thuisrijder Dario Lillo, die je ook kunt kennen uit het veldrijden en het mountainbiken, mocht om tien over drie de wedstrijd aftrappen.

Lillo had even de snelste tijd in handen, tot hij die moest afstaan aan Maximilian Schachmann. De Duitse allrounder, die de afgelopen tijd herstellende was van een hardnekkige coronabesmetting, zette 6:05 minuten op de klok en ging daarmee als eerste harder dan 50 per uur. Nog in het eerste halfuur werd zijn tijd tot op de honderdsten geëvenaard door Italiaans kampioen Matteo Sobrero. Aan het eind van het eerste uur kreeg de proloog een nieuwe toptijd door Felix Großschartner, die na 6:02 minuten de klok stilzette.

Ethan Hayter duikt onder de zes minuten

Großschartner voerde lange tijd de tabellen aan, tot Ethan Hayter op het parcours verscheen. De Britse hardrijder van INEOS Grenadiers dook ruim negen seconden onder de snelste tijd en legde de lat op 5:52 minuten. Onder anderen Rohan Dennis beet zijn tanden stuk op deze tijd. De ene na de andere renner kwam tekort en uiteindelijk kon Geraint Thomas, een ploegmaat van Hayter, nog een gevaar vormen. De titelverdediger in Romandië klokte een goede tussentijd, maar moest zich tevreden stellen met de vierde eindtijd.

Voor de 23-jarige Hayter, bezig aan zijn derde profseizoen, was het zijn eerste zege op WorldTour-niveau, nadat hij in zijn prille carrière al een handvol successen in .1-koersen en wedstrijden uit de ProSeries had behaald. Dit seizoen won hij al een rit en het puntenklassement in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en was hij vierde in de Volta ao Algarve. Verder haalde de jonge Brit in zijn carrière al mooie successen in het baanwielrennen. Zo was hij in 2018 al wereldkampioen ploegenachtervolging en veroverde hij drie jaar later de regenboogtrui in het omnium.

Titelverdediger Thomas deed met zijn vierde plaats de beste zaken van de klassementsrenners. Onder anderen de beloftevolle klimmer Juan Ayuso, vijfde in de Ronde van Catalonië, Brandon McNulty, tweede in de Volta ao Algarve, en Aleksandr Vlasov, de nummer drie van de Ronde van het Baskenland, konden de schade beperken. Sergio Higuita, de eindwinnaar van de Ronde van Catalonië, Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk en Michael Woods kijken na de eerste dag tegen een behoorlijke achterstand aan.