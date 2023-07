‘Etappe van donderdag Aertsgevaarlijk voor het klassement’

Video

Jasper Philipsen is met afstand de beste sprinter van de Tour de France 2023. De Belg van Alpecin-Deceuninck deelde in Moulins zijn concurrenten opnieuw een klap van een molenwiek uit. Dat terwijl zijn succesvolle lead out-man Mathieu van der Poel woensdag dat karwei aan zich voorbij liet gaan; Philipsen voerde een onemanshow op. En zorg dat je donderdagmiddag vrij neemt, want etappe twaalf gaat vuurwerk opleveren! Dat en meer in een nieuwe WielerFlits Update. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De vierde massasprint deze Tour en de vierde keer dezelfde winnaar. Philipsen is op dit moment de beste sprinter in de Tour, stellen zijn ploegleider Christoph Roodhooft en ploegmaat Ramon Sinkeldam. “Maar eigenlijk is hij dat heel het jaar al”, stelt Youri. “Intrinsiek is Tim Merlier misschien nog wel de snelste, al durf ik dat inmiddels wel te betwijfelen. Ik denk toch dat we hem vanaf nu in een rijtje moeten plaatsen met Mark Cavendish en Marcel Kittel, die ook zo veel Toursprints hebben gewonnen in het verleden. Het was nu vooral knap dat hij het alleen deed.”

Maxim wil graag ook een lans breken voor Dylan Groenewegen, die goed ziek was van zijn tweede plek achter Philipsen. “Toch komt hij eraan. Hij was al een keer zesde, vierde en nu tweede. Ze hebben ook het een en ander omgebouwd in de sprinttrein, waar Elmar Reinders een prominente rol in speelt. Het enige vervelende is dat ze nu meer dan een week moeten wachten op de volgende sprintkans. Anderzijds is het zo dat Groenewegen vaker aangetoond heeft geduldig te kunnen zijn. Bij zijn eerste Tour moest hij ook wachten tot de Champs-Élysées.”

Donderdag wacht weer een heel andere etappe. “Een rit waarin je het klassement niet kan winnen, maar wel kan verliezen”, zegt Maxim. Een etappe die perfect lijkt voor Wout van Aert. “Die zou Jumbo-Visma best weleens vooruit kunnen sturen in de vlucht, ja”, antwoordt Youri. “Ik heb echt enorm veel zin in deze etappe, vuurwerk is gegarandeerd. Die finale is heel lastig met twee tweede categorie-beklimmingen en nog een pukkeltje in een grotendeels dalende finale. Jumbo wil de trui verdedigen, maar ik verwacht dat UAE en andere klassementsmannen gaan aanvallen.”

Komt ook geletruidrager Jonas Vingegaard aan het woord, etaleert Youri zijn trompetkunsten voor de muis voor de kat, zocht Maxim de ‘nieuwe’ Astana-sprinter Cees Bol op en maakte Youri een reportage met Tourdebutanten Pascal Eenkhoorn en Lars van den Berg. Hoe beleven zij hun eerste Tour de France? En uiteraard staan onze mannen uitgebreid stil bij die verraderlijke etappe van donderdag. Daarin komt onder meer Nico Denz naar voren, die helemaal niet in de Tour de France rijdt. Hoe dat zit? Kijk of luister nu naar de spiksplinternieuwe WielerFlits Update!

