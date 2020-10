Esteban Chaves, vierde in Arrate: “Ik moet tegenwoordig slim koersen”

Esteban Chaves is de Vuelta a España begonnen met een knappe vierde plaats in Arrate. De Colombiaan bleek op de slotklim sterk genoeg om de beste renners te volgen. “Ik weet dat ik tegenwoordig slim moet koersen. Ik moet niet reageren op die explosieve versnellingen”, zo vertelde de Colombiaan vlak na de finish.

Chaves wist vier jaar geleden nog podiumplaatsen te versieren in de Giro d’Italia en Vuelta a España. Ook won hij dat jaar als eerste Colombiaan de Ronde van Lombardije, maar de goedlachse klimmer moest vervolgens afrekenen met blessures, klierkoorts en privéproblemen. Vandaag zagen we echter weer een glimp van de oude Chaves.

“Ik ben momenteel niet meer zo sterk als vier of vijf jaar geleden. Ik weet dan ook dat ik niet moet meegaan met die versnellingen, anders is er een risico dat ik explodeer en moet lossen. Ik probeerde op een slimme manier te koersen en mijn eigen tempo aan te houden.” Chaves wist zo met de sterkste renners richting de laatste kilometer te rijden.

Wie niet remt wie niet wint

“Ik wist dat je de sprint moest inzetten met nog 500 meter te gaan. Het was een hele nerveuze sprint. De renner die wint is een renner die niet remt. Ik word hier derde of vierde, dat is een goed resultaat om de Vuelta mee te beginnen. Ik voel dat ik stapje voor stapje weer naar mijn oude niveau kruip. Ik heb echt heel hard gewerkt en het is mooi dat ik de kans krijg.”

“Ik wil de ploeg dan ook een mooi resultaat bezorgen. Morgen (doelt op de tweede etappe naar Lekunberri, red.) is weer een test. Dan weten we meteen hoe de benen precies aanvoelen. Maar dit is een goed begin.”