Esteban Chaves: “Het is nog vroeg om de kalender nu al opnieuw in te delen” zondag 19 april 2020 om 13:30

Esteban Chaves is een van de renners die momenteel in zijn thuisland Colombia verblijft. In het land geldt een lockdown, waardoor renners niet buiten mogen fietsen. In een gesprek met Cyclingnews legt hij uit wat dat voor hem betekent.

In Colombia gelden restricties tot 27 april, al verwacht Chaves dat deze verlengd zullen worden. De 30-jarige klimmer van Mitchelton-Scott probeert met trainingen in zijn eigen huis fit te blijven. “Ik probeer twee keer per dag te trainen omdat ik niet graag te lang op de trainer rijd”, legt hij uit. “Ik train ’s ochtends een uur tot anderhalf uur en later op de dag hetzelfde.”

Hij heeft kennisgenomen van de nieuwe wielerkalender voor het najaar, maar is van mening dat er nu nog weinig te zeggen valt over het mogelijke doorgaan van de wedstrijden. “Ik heb gezien dat de UCI een aantal data met ASO heeft samengesteld, maar volgens mij is het vrij vroeg om dit al te doen. Alles is nog onzeker en we geen idee hebben wat er zal gebeuren”, aldus Chaves.

“Alles is behoorlijk snel veranderd, vooral in Europese landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje. Wat mij betreft komt dit nog wat vroeg. Maar we zullen zien. Op dit moment is de prioriteit voor iedere renner om het moreel hoog en zijn gezien gezond te houden.”

Salarisverlaging

Mitchelton-Scott is een van de ploegen waar renners salarisverlagingen hebben geaccepteerd. “Dat is wat mij betreft in deze situatie volkomen normaal”, aldus Chaves. “Sponsoren zitten allemaal in dezelfde positie en fabrieken sluiten over de hele wereld. Mensen verliezen hun baan en worden niet aangenomen”, stelt hij vast. “Fietsen is niet het belangrijkste en deze pandemie heeft gevolgen in alle uithoeken van de wereld. Elke economie, elke sport, elke factor is hierdoor geraakt. Dat moeten wij ons realiseren.”