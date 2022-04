Eschborn-Frankfurt: BORA-hansgrohe met Van Poppel en Bennett, Bahrain zet in op Bauhaus

Eschborn-Frankfurt mondt vaak uit in een sprint van een relatief grote groep. Daar houden Bahrain-Victorious en BORA-hansgrohe rekening mee, blijkt uit hun selecties. Bahrain stelt de snelle Phil Bauhaus op, BORA-hansgrohe brengt Danny van Poppel en Sam Bennett aan het vertrek.

Bennett is op papier de snelste sprinter bij BORA-hansgrohe, maar de Ier is in 2022 nog niet echt op dreef. Hij wist nog geen enkele keer te winnen. Danny van Poppel mocht ook nog niet juichen, maar de Nederlander reed al wel naar de nodige ereplaatsen. In de Scheldeprijs eindigde hij bijvoorbeeld als tweede. Naast Bennett en Van Poppel brengt BORA-hansgrohe, dat een thuiswedstrijd rijdt, ook nog hardrijder Nils Politt, Marco Haller, Jonas Koch, Matteo Fabro en Ben Zwiehoff aan het vertrek.

Bauhaus: “Enorm gemotiveerd”

Bahrain rekent dus op Bauhaus. De Duitser won dit jaar al een etappe in Tirreno-Adriatico en wil ook in eigen land meedingen om de zege. “Het is een van de weinige wedstrijden in Duitsland, dus ik ben enorm gemotiveerd. Het is geen gemakkelijke koers. Het is net als elke klassieker uitdagend. Het heuvelachtige parcours is lastig voor mij, maar ik heb me goed voorbereid en ik heb er vertrouwen in dat ik het goed kan doen. Als ik het eerste deel overleef, heb ik vertrouwen in mijn sprint”, zegt Bauhaus op de ploegsite.

Mocht Bauhaus onverhoopt toch niet overleven, dan heeft Bahrain ook nog enkele andere kaarten om te spelen. Fred Wright (zevende in de Ronde van Vlaanderen) is medekopman. Daarnaast staan ook Jasha Sütterlin, Chun Kai-Feng, Edoardo Zambanini, Filip Maciejuk en Yukiya Arashiro aan het vertrek.