Deelnemers Eschborn-Frankfurt 2022

Dit jaar is het eens op zondag: de internationale Dag van de Arbeid. Traditiegetrouw vindt op die dag in Duitsland de wielerklassieker Eschborn-Frankfurt plaats, beter bekend onder de oude naam Rund um den Henniger-Turm. Alexander Kristoff is met vier zeges de recordhouder en ook dit seizoen is hij weer van de partij. Dit zijn alle deelnemers in Eschborn-Frankfurt 2022



Startlijst

EF EDUCATION-EASYPOST

SPORT VLAANDEREN-BALOISE

AG2R CITROEN TEAM

TOTALENERGIES

ALPECIN-FENIX

COFIDIS

TEAM DSM

INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX

BORA-HANSGROHE

ISRAEL-PREMIER TECH

LOTTO SOUDAL

TEAM ARKEA-SAMSIC

UNO-X PRO CYCLING TEAM

UAE TEAM EMIRATES

De startlijst wordt voorzien van updates.