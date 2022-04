Voorbeschouwing: Eschborn-Frankfurt 2022

1 mei is de Dag van de Arbeid en traditiegetrouw de datum waarop Eschborn-Frankfurt (1.UWT) wordt verreden. Wat kunnen we zondag verwachten in deze eendagswedstrijd, die voorheen als Rund um den Henninger Turm op de kalender stond? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Historie

Voor de vroege geschiedenis moeten we terug naar 1962. Op initiatief van biermerk Henninger en de Gesellschaft zur Förderung des Radsports, een evenementenbureau ter bevordering van de wielersport in Frankfurt am Main, werd de wedstrijd dat jaar voor het eerst georganiseerd. De naam was toen nog Rund um den Henninger Turm, omdat de silo van de organiserende brouwerij het centrale punt van de koers was. De eerste editie, met start en finish in het centrum van Frankfurt, werd gewonnen door de Belgische beroepsrenner Armand Desmet, die dat jaar ook een etappe in de Giro d’Italia won en zeven dagen de roze trui om de schouders had.

Rund um den Henninger Turm werd een jaarlijkse afspraak op de agenda en groeide in aanzien, mede doordat de koers deel ging uitmaken van de Super Prestige Pernod, de voorloper van de Wereldbeker. Grote kampioenen werden toegevoegd aan de erelijst, onder wie vijfvoudig Tour de France-winnaar Eddy Merckx. Eind jaren ‘80 werd de wedstrijd echter afgeschaald op de kalender. De Duitse organisatie wilde koste wat kost vasthouden aan zijn traditionele datum van 1 mei, waardoor het evenement niet werd meegenomen in de vernieuwde Wereldbeker. Toch bleef het jarenlang een van de belangrijkste eendagswedstrijden buiten de Wereldbeker.

We maken een sprong in de tijd. In 2009 was Henninger vanwege economische omstandigheden niet langer naamsponsor. De start van de koers werd verplaatst naar Eschborn en de wedstrijd ging dan ook de Eschborn-Frankfurt City Loop, en een jaar later Rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt, heten. Hoewel wielerfans heimwee hadden naar de oude naam, werd het onwaarschijnlijk dat die ooit nog zou terugkeren: in 2013 werd de beroemde graansilo, ooit het hoogste gebouw van Frankfurt am Main, namelijk gesloopt. Tegenwoordig staat op die plaats een woontoren, waarvan het ontwerp wel op de oude toren is geïnspireerd.

In 2015 ging de koers voor het eerst in de historie niet door. Nadat de politie een terroristische aanslag langs het parcours had verijdeld, werd de wedstrijd afgelast. In 2016 later keerde het event terug op de kalender om een jaar later toe te treden tot de WorldTour. Weer een jaar later werd het toevoegsel ‘Rund um den Finanzplatz’ geschrapt en kreeg het evenement zijn huidige naam: Eschborn-Frankfurt. In 2020 ging de koers voor de tweede keer in de historie niet door: ditmaal gooide niet terreurdreiging roet in het eten, maar het coronavirus. Een jaar later werd de wedstrijd noodgedwongen naar het najaar verplaatst. In 2022 is Eschborn-Frankfurt echter terug op zijn vertrouwde plaats op de kalender.

Recordwinnaar in Eschborn-Frankfurt is Alexander Kristoff. De sterke Noor won de koers sinds 2014 vier keer en verbeterde daarmee het oude record van Erik Zabel, die driemaal de beste was. België leverde tot op heden dertien keer de winnaar af, met Jasper Philipsen als recentste kampioen. De sprinter van Alpecin-Fenix legde afgelopen jaar beslag op de overwinning. Vijfmaal trok een renner uit Nederland aan het langste eind. Eddy Beugels was in 1968 de eerste. Later volgden tweevoudig wereldkampioen op de achtervolging Roy Schuiten, wegwereldkampioen van 1978 Gerrie Knetemann en etappewinnaar in de Tour de France Karsten Kroon, die voor twee zeges zorgde.

Laatste tien winnaars Eschborn-Frankfurt

2021: Jasper Philipsen

2019: Pascal Ackermann

2018: Alexander Kristoff

2017: Alexander Kristoff

2016: Alexander Kristoff

2014: Alexander Kristoff

2013: Simon Špilak

2012: Moreno Moser

2011: John Degenkolb

2010: Fabian Wegmann

Vorig jaar

Vanwege de coronapandemie vond Eschborn-Frankfurt afgelopen jaar niet op 1 mei plaats, maar op 19 september. Daarmee werd de 58e editie een week voor het WK wielrennen in Vlaanderen op de kalender gezet. De koers werd aanvankelijk gekleurd door een kopgroep die al vroeg was ontstaan. Luke Durbridge (Team BikeExchange), Erik Nordsaeter Resell (Uno-X), Simone Velasco (Gazprom-RusVelo), Mathias Norsgaard (Movistar) en Boris Vallée (Bingoal Pauwels Sauces WB) reden een mooie voorsprong bij elkaar, maar zouden niet voor een stunt zorgen.

Nadat de vroege vlucht was ingelopen, probeerden verschillende nieuwe aanvallers tevergeefs weg te rijden. Uiteindelijk reed namelijk een compacte groep naar de lokale ronde in Frankfurt. De sprinttroef van Jumbo-Visma, Dylan Groenewegen, was er niet meer bij. De Nederlander moest al vroeg lossen in de heuvelzone en slaagde er niet meer in om nog op tijd terug te keren. Favorieten als Michael Matthews, Alexander Kristoff, John Degenkolb en Jasper Philipsen hadden de slag wél overleefd en konden zich opmaken voor een sprint.

Team BikeExchange probeerde kopman Matthews zo goed mogelijk naar de slotkilometer te helpen, maar de Australiër kwam er in de sprint niet aan te pas en werd overvleugeld door zijn concurrenten. Philipsen timede zijn eindschot als beste en wist zo thuisfavoriet Degenkolb te remonteren. De Belg was enkele dagen eerder ook al winnaar van het Kampioenschap van Vlaanderen. In de dagen daarna verzilverde hij nog twee keer zijn goede benen door zowel de Grand Prix de Denain als de Classique Paris-Chauny te winnen.

Uitslag Eschborn-Frankfurt 2021

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) 187,4 km in 4u28m03s

2. John Degenkolb (Lotto Soudal) z.t.

3. Alexander Kristoff (UAE Emirates) z.t.

4. Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) z.t.

5. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) z.t.

Parcours

Eschborn-Frankfurt concentreert zich van oudsher rond Frankfurt am Main, de grootste stad in de Duitse deelstaat Essen en de op vier na grootste stad van Duitsland. De stad ligt aan de oevers van de Main en telt zo’n 750 duizend inwoners. Waar voorheen start en finish in Frankfurt lagen, is Eschborn, tien kilometer noordwestelijker, sinds 2009 het vertrekpunt voor de koers. De Taunus, een middelgebergte dat wordt begrensd door de Rijn in het westen, de Wetterau-vallei in het oosten, de rivier de Lahn in het noorden en de rivier Main in het zuiden, is het zwaartepunt van de 183,9 kilometer lange wedstrijd.

Beginnend vanuit Eschborn passeren de renners al na vijftien kilometer de finish in Frankfurt. Van daaruit gaat de route de Taunus binnen die zich ten noordwesten van de stad uitstrekt. Na een vlakke aanloop is de Feldberg (11 km aan 4,8%) de eerste beklimming op de route. Het is meteen de langste van de dag. Als na 46,5 kilometer de top is bereikt, wordt via de Ruppertshain (1,3 km aan 8,6%) afgedaald naar de vlaktes rond Frankfurt. Vervolgens wordt tweemaal de Mammolshain (2,3 km aan 8,3%) omhoog gereden, en na de tweede keer volgen meteen de Billtalhöhe (2,6 km aan 6,2%) en nog een keer de Ruppertshain (1,3 km aan 8,6%).

In de laatste zestig kilometer krijgen de renners nog eens tweemaal de Mammolshain (2,3 km aan 8,3%) voor de wielen geschoven, Maar na de laatste passage, op veertig kilometer van de streep, is het gedaan met het klimwerk en hebben de ploegen van de sprinters nog een uur de tijd om de kopmannen te positioneren en hun treintjes neer te zetten. De koers eindigt op een lokale omloop van 6,7 kilometer die twee keer moet worden afgelegd. Niet-sprinters willen zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en gaan op de technische ronde met verschillende haakse bochten (we tellen er negen) en wegversmallingen zonder twijfel in de aanval.

Zondag 1 mei, Eschborn-Frankfurt (183,9 km)

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.21 uur

Finish: tussen 16.38 en 17.04 uur

Favorieten

De ambities van de aanvallers ten spijt, normaal gesproken gaat een sprinter met de zege aan de haal op de Bockenheimer Anlage in Frankfurt am Main. Daarvoor staan simpelweg genoeg snelle mannen aan de start. Met Alexander Kristoff (vier keer), Pascal Ackermann en Jasper Philipsen is de overwinning de laatste jaren bovendien steevast naar een sprinter gegaan, of dat nu gebeurde in de sprint met een groot peloton of met een kleine groep. Ackermann moet de wedstrijd dit jaar door een gebroken stuitbeen aan zich voorbij laten gaan.

Titelverdediger Jasper Philipsen is wel weer van de partij. De 24-jarige sprinter van Alpecin-Fenix schoot vorig jaar bij zijn eerste deelname aan de klassieker meteen raak. Twee dagen daarvoor had hij ook al het Kampioenschap van Vlaanderen gewonnen en in de dagen daarna voegde hij daar zeges in de GP de Denain en Parijs-Chauny aan toe. Dit seizoen was hij al goed voor drie overwinningen. In de UAE Tour won hij twee etappes en medio april pakte hij een rit in de Ronde van Turkije, waar hij nog een handvol ereplaatsen bij elkaar reed.

Om te winnen moet Philipsen wel afrekenen met landgenoot Arnaud De Lie. De 20-jarige neoprof van Lotto Soudal is via de voordeur het peloton binnengekomen en won dit jaar al de Trofeo Playa de Palma-Palma en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in een massasprint én de Volta Limburg Classic in de sprint van een kleine kopgroep. De Lie heeft onder anderen Carlos Barbero aan zijn zijde. De 30-jarige sprinter-puncher zat sinds het stoppen van Qhubeka NextHash zonder ploeg, maar is sinds kort door het Belgische WorldTeam opgevist.

Eschborn-Frankfurt staat ook in het teken van de terugkeer van Biniam Girmay in het peloton. Na zijn historische zege in Gent-Wevelgem nam de 22-jarige Eritreeër een break om in eigen land te rusten en zich voor te bereiden op zijn eerste Grote Ronde, de Giro d’Italia. Girmay is snel aan de meet en verteert klimmetjes goed. Verder kan Intermarché-Wanty-Gobert rekenen op Alexander Kristoff. De 34-jarige Noor won de Duitse klassieker al vier keer en is aan een goed seizoen bezig met overwinningen in de Clásica de Almería en de Scheldeprijs.

Hugo Hofstetter is voorlopig aan zijn beste seizoen uit zijn carrière bezig. De 28-jarige sprinter van Arkéa Samsic stapelde dit voorjaar de goede uitslagen en haalde al podiumplaatsen in Le Samyn, de Bredene Koksijde Classic, Kuurne-Brussel-Kuurne, de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en de Profronde van Drenthe. Daarmee bezorgde hij zijn ploeg al een pak UCI-punten in de jacht op een WorldTour-licentie. Winnen blijkt voor de Franse renner echter knap lastig, want hij behaalde pas twee profzeges en zijn laatste succes dateert alweer van Le Samyn 2020.

BORA-hansgrohe speelt in op meerdere scenario’s. In een sprint kan de Duitse ploeg twee man inzetten. Sam Bennett verschijnt met mooie papieren aan de start, want hij was al eens derde en zevende. Na een moeizaam seizoen 2021 wil het ook nu nog niet echt vlotten voor de 31-jarige Ier. Daarom is misschien juist Danny van Poppel de vooruitgeschoven pion. De snelle 28-jarige Nederlander was tweede in de Scheldeprijs en eindigde een paar keer kort in de Ronde van Turkije. Bij een aanvallend koersverloop kan het team dan weer rekenen op Nils Politt.

John Degenkolb is bij Team DSM de aangewezen afmaker. De 33-jarige Duitser gaat op voor zijn negende deelname aan de klassieker, die hij in 2011 won en waar hij driemaal als tweede en een keer als derde over de streep kwam. Bij zijn vorige acht optredens haalde hij een keer de finish niet, maar eindigde hij voor de rest steeds bij de beste zeven. Het is op basis daarvan dat ‘Dege’ wel een sterretje verdient, want verder maakt hij vooralsnog een glansloos seizoen door. Verder maakt Cees Bol zijn debuut in Eschborn-Frankfurt.

Girmay keert voor het eerst sinds zijn zege in Gent-Wevelgem terug in koers - foto: Cor Vos Kristoff won de Scheldeprijs niet in de sprint, maar na een solo - foto: Cor Vos

Zonder de geblesseerde Pascal Ackermann is Fernando Gaviria de absolute sprintkopman in de ploeg van UAE Emirates. De 27-jarige Colombiaan reed de Duitse klassieker al tweemaal eerder, maar haalde in 2017 de finish niet en verkeek zich in 2018 op de laatste bocht van de wedstrijd. Dat jaar ging hij van ver de sprint aan, maar volgde vervolgens de motard die voor hem reed. Die reed rechtdoor het parcours af, terwijl de route linksaf ging. Gaviria kon nog wel corrigeren, maar zijn kansen waren door de manoeuvre in het water gevallen.

In de ploeg van Israel-Premier Tech moet Giacomo Nizzolo voor het mooie weer zorgen. Voor de 33-jarige Italiaan wordt het pas zijn tweede deelname aan de Duitse klassieker. Alleen in 2011, in zijn eerste profseizoen, verscheen hij ook aan de start. De Europees kampioen van 2020 is aan een redelijk seizoen bezig. Winnen deed hij nog niet, wel stond hij op het podium van de Trofeo Alcúdia en de Clásica de Almería. In Milaan-San Remo zag hij door een val een goede klassering door zijn vingers glippen en liep hij bovendien een polsbreuk op.

Verder heeft AG2R Citroën met Damien Touzé, Andrea Vendrame en Marc Sarreau outsiders voor de sprint. Bij EF Education-First debuteert Jonas Rutsch in de profkoers, maar de Duitser stond wel al een keer op het podium van de U23-wedstrijd van 2018. Dat jaar stond Niklas Larsen (Uno-X) op het hoogste treetje van het podium. Ook de Deen is van de partij. TotalEnergies heeft met Niccolò Bonifazio een goede troef in de hand als de koers uitdraait op een sprint. De Italiaan is voorlopig echter niet aan een sterk seizoen bezig.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Arnaud De Lie, Biniam Girmay

** Hugo Hofstetter, Alexander Kristoff, Danny van Poppel

* Sam Bennett, John Degenkolb, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo

Weer en TV

De weersverwachting voor zondag is overwegend bewolkt met een kleine kans op neerslag in de middag. De temperatuur loopt op tot maximaal 18 ℃ en een zwak tot matige wind waait uit het noorden, licht draaiend naar het westen, aan windkracht 2 à 3.

De koers is vanaf 12.05 uur rechtstreeks te zien via de Eurosport Player. Aansluitend op de vijfde rit van de Ronde van Romandië (16.00 uur) schakelt ook Eurosport 1 over op de Duitse klassieker tussen Eschborn en Frankfurt.