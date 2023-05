Ervaringsdeskundige Pozzovivo over eerste bergrit: “Geen finish waar grote verschillen ontstaan”

Op dag vier van de Ronde van Italië wacht al de eerste bergetappe van de ronde. De finish is in Lago Laceno, waar in 2012 ook al een keer een ritaankomst was. Toen soleerde Domenico Pozzovivo naar de zege. Wat kan de 40-jarige Italiaan elf jaar later vertellen over de Colle Molella, de laatste klim van de dag? “In het huidige wielrennen is dit geen finish waar grote verschillen gaan ontstaan”, zegt hij in gesprek met Cyclingnews.

De etappe bevat drie serieuze beklimmingen, met de Colle Molella (9,6 kilometer aan 6,2%) als sluitstuk. De top van die helling ligt op slechts drie kilometer van de finish in Lago Laceno. “Het kan een rit voor de vluchters worden”, denkt Pozzovivo. “Het hangt er een beetje vanaf wat de andere teams doen en of Remco Evenepoel zijn trui voor een paar dagen weg wil geven.”

Andere tijden

In 2012 reed Pozzovivo weg bij de rest van het veld op de Colle Molella, maar het wielrennen is veranderd, stelt de klimmer van Israel-Premier Tech. “Het aantal renners dat in staat is om zulke prestaties te leveren, is gegroeid. Tegenwoordig zijn er meer renners die een niveau halen dat destijds door misschien slechts tien renners in het peloton werd gehaald. Nu zijn er misschien dertig renners die zulke prestaties kunnen leveren.”

“Er kunnen aanvallen zijn van de favorieten op de laatste klim, maar ik denk niet dat ze veel verschil gaan maken. Tenzij Remco de benen heeft van afgelopen zaterdag, natuurlijk. Dan kan hij misschien iedereen lossen. (…) Het is een klim die goed drie kilometer een stijgingspercentage van boven de negen procent heeft, maar het feit dat het na de top een beetje afvlakt, kan aanvallen ontmoedigen. Vooral omdat er nog een lange weg naar de finish is over het plateau.”

Grote groep achter Pozzovivo

Toen Pozzovivo in 2012 zegevierde, kwam Beñat Intxausti als tweede over de streep. De Spanjaard verloor 23 seconden. Joaquim Rodríguez won vier tellen later de sprint voor plek drie van een relatief grote groep. Het pelotonnetje bestond uit 23 renners. Overigens waren de laatste kilometers toen wel iets anders dan nu. Destijds kozen ze voor een andere weg op de top van de Colle Molella, van waar het toen nog vier kilometer naar de finish was.

