Ernesto Colnago: “Alleen Pogacar kan misschien het succes van Merckx evenaren”

Ernesto Colnago, oprichter van fietsmerk Colnago, heeft gesuggereerd dat enkel Tadej Pogačar het succes van Eddy Merckx kan evenaren. Dat vertelde de Italiaanse ondernemer in een video van La Gazzetta dello Sport. Pogačar won afgelopen zomer zijn tweede Tour de France op rij op materiaal van het Italiaanse fietsmerk.

Pogačar bezocht donderdag het hoofdkantoor van het fietsmerk in Cambiago, zo’n 25 kilometer ten noordoosten van miljoenenstad Milaan. “We zijn gewend om veel grote renners Colnago te laten bezoeken en door de jaren heen hebben we misschien duizend renners begroet. We hebben veel van de groten van de sport gezien en een aantal echte campioni”, vertelde oprichter Ernesto Colnago.

De ondernemer had lovende woorden over de Sloveense Tour de France-winnaar. “Eddy Merckx was uniek en alleen Tadej Pogačar kan misschien zijn succes evenaren. Dat komt omdat we zijn echte grenzen en zijn echte vermogen nog niet kennen. Hij is getalenteerd maar ook nederig, met zijn voeten op de grond en een goede kerel. Ik hou van hem als een zoon en hij wint ook op een Colnago!”

Daarmee sloot Colnago zich aan bij de woorden van Merckx zelf. De vijfvoudige Tourwinnaar zei twee maanden geleden: “Ik heb vaak gehoord dat iemand de nieuwe Merckx is zonder dat aan die voorwaarden is voldaan. Maar met Tadej denk ik dat we er deze keer echt zijn. Hij staat nog aan het begin van zijn carrière, maar ik denk dat hij het in sommige wedstrijden beter doet dan ik. Hij is een groot kampioen en we gaan nog vele jaren van hem genieten.”

Programma

Eerder deze week werd bekend dat Pogačar volgend seizoen vier van de vijf Monumenten gaat rijden, waaronder de Ronde van Vlaanderen. De Sloveense renner gaat waarschijnlijk voor het eerst in zijn carrière twee Grote Rondes rijden, met de Tour en de Vuelta a España. Een debuut in de Giro d’Italia wordt overwogen, maar vindt op zijn vroegst pas in 2023 plaats.