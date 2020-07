Erik Breukink: “Ongeval Casartelli was kantelpunt in veiligheid wielersport” zaterdag 18 juli 2020 om 09:55

Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat Erik Breukink betrokken was bij de valpartij in de Tourrit naar Cauterets, die Fabio Casartelli het leven kostte. De oud-profrenner noemt het fatale ongeval van de Italiaan nu een kantelpunt in de veiligheid van de wielersport.

Het fatale ongeval van Casartelli op 18 juli 1995 wierp een gitzwarte sluier over de koninginnenrit naar Cauterets. De jonge Italiaan, die een maand later pas zijn 25e verjaardag zou vieren, kwam in de afdaling van de Portet-d’Aspet ten val. Hij had met zijn hoofd, niet beschermd door een helm, een betonnen wegafbakening geraakt. Hij overleed even later in het ziekenhuis aan de gevolgen.

“Zeker in vlakke etappes droegen veel renners daarna bijna altijd een helm. Alleen in de bergen gebeurde dat vaak niet”, vertelt Breukink in een gesprek met NU.nl. Het zou echter nog tot 2003 duren vooraleer de UCI de helmplicht invoerde. Enkele maanden eerder, in Parijs-Nice, was de Kazach Andrej Kivilev overleden aan de gevolgen van een valpartij waarbij hij geen helm droeg.

Staken

“Als je nu terugkijkt, dan lijkt het heel gek. Maar wielrenners hebben zelfs gestaakt toen de UCI helmen wilde verplichten”, zegt Nederlandse oud-prof van onder meer Panasonic, PDC, Once en Rabobank. “Die dingen waren vroeger enorm zwaar en het zat gewoon niet prettig in de hitte. Pas later zijn er helmen ontwikkeld van lichter materiaal die fijner waren om te dragen.”

Volgens hem blijft de wielersport altijd gevaar met zich mee brengen. “Er gebeuren nog steeds af en toe ernstige ongelukken. Denk maar aan Bjorg Lambrecht, die in een sloot tegen een betonnen buis viel en overleed. Meestal hou je er niks aan over als je in de sloot valt, maar hij had de pech precies tegen dat betonnen ding te vallen. Net zoals Casartelli pech had met dat betonblok.”