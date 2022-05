Giro 2022: Mathieu van der Poel is de tiende Nederlander in de roze trui

Overzicht

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol waargemaakt en is na de eerste etappe de leider van de Giro d’Italia 2022. Het zorgt ervoor dat hij zaterdag in de magische roze trui mag rijden. Van der Poel is niet de eerste Nederlander in de roze leiderstrui van de Giro. Negen mannen gingen hem voor. WielerFlits zet ze op een rijtje!

Wim van Est

Voor de allereerste Nederlandse drager van de roze trui moeten we terug naar 1953. Wim van Est zal vooral worden herinnerd aan de Tour van 1951, toen hij als geletruidrager ten val kwam in de afdaling van de Col d’Aubisque en een ravijn indook.

“Zeventig meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep”, was de gevleugelde uitspraak in een advertentiecampagne van horlogemerk Pontiac. Van Est mocht twee jaar na die bewuste Tour echter ook voor één dag de roze trui aantrekken in de Giro d’Italia, nadat hij in de openingsetappe naar Abano Terme als eerste over de streep kwam.

Van Est was dus de eerste Nederlander die het roze mocht aantrekken, maar zeker niet de laatste. In 1954 was het Gerrit Voorting die in de door Rik van Steenbergen gewonnen etappe naar Napels de macht wist te grijpen. De roze droom van Voorting duurde slechts één dag, want in de daaropvolgende rit naar L’Aquila moest hij het felbegeerde kleinood afstaan aan de latere eindwinnaar Carlo Clerici uit Zwitserland.

De Nederlandse wielerfans moesten vervolgens erg lang wachten op een nieuwe rozetuidrager uit het koude kikkerlandje. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw slaagde geen enkele Nederlander erin om La Maglia Rosa te bemachtigen.

In de jaren tachtig zagen we echter een ommekeer, met dank aan Jean-Paul van Poppel en Erik Breukink. Sprinter Van Poppel was zowel in 1986 als 1989 een dag drager van de roze trui, de roze periode van Breukink duurde zelfs acht dagen. De allrounder deed in de beginjaren van zijn carrière nadrukkelijk mee om de Girozege, maar wist de roze trui nooit tot het einde vast te houden.

Tom Dumoulin

Wat Breukink in de jaren tachtig niet lukte, daar slaagde Tom Dumoulin in 2017 wel in. De Limburger schreef dat jaar een stukje wielergeschiedenis door als eerste Nederlander de Giro d’Italia te winnen. Dumoulin droeg in die bewuste Giro van 2017 maar liefst tien dagen de roze trui.

Ook in 2016 (zes dagen) en 2018 (één dag) was de ronderenner te bewonderen in het roze. Dumoulin heeft inmiddels zeventien roze truien in zijn kast: geen enkele landgenoot komt in de buurt. Ook Jeroen Blijlevens, Pieter Weening, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman waren meer dan eens te bewonderen in de roze trui.

Overzicht van de Nederlandse rozetruidragers 1. Tom Dumoulin – 17 dagen in de roze trui (6x in 2016, 10x in 2017, 1x in 2018) 2. Erik Breukink – 8 dagen in de roze trui (3x in 1987, 5x in 1989) 3. Steven Kruijswijk – 5 dagen in de roze trui (5x in 2016) 4. Pieter Weening – 4 dagen in de roze trui (4x in 2011) 5. Jean-Paul van Poppel – 2 dagen in de roze trui (1x in 1986, 1x in 1989)

Jeroen Blijlevens – 2 dagen in de roze trui (2x in 1999)

Wilco Kelderman – 2 dagen in de roze trui (2x in 2020) 7. Wim van Est – 1 dag in de roze trui (1953)

Gerrit Voorting – 1 dag in de roze trui (1954)

Mathieu van der Poel – 1 dag in de roze trui (2022) – And counting… Aantal renners: 10

Aantal roze truien: 43