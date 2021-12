Eric Brunner en Raylyn Nuss kronen zich tot pan-Amerikaans crosskampioen

Eric Brunner is de nieuwe pan-Amerikaans kampioen veldrijden. In Garland (Texas) kwam de 23-jarige renner solo over de finish.

Brunner moest in eerste instantie nog Curtis White bij zich in de buurt dulden, maar naargelang de wedstrijd vorderde kon de 23-jarige Amerikaanse renner afstand nemen van zijn drie jaar oudere landgenoot. Na iets meer dan een uur koers was het verschil tussen beide veldrijders opgelopen tot zeventien seconden. Kerry Werner, de uittredende kampioen, maakte er op de derde plek een volledig Amerikaans podium van.

Brunner is geen onbekende in het veld. Zo was hij twee jaar geleden namelijk al eens Amerikaans nationaal U23-kampioen in de cross. Op de UCI-veldritranking is hij de nummer 21 van de wereld nadat hij deze winter al drie keer wist te winnen.

Raylyn Nuss wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Raylyn Nuss. De 30-jarige Amerikaanse had na ruim 52 minuten koers 43 seconden voorsprong op nummer twee Ruby West uit Canada. Met Caitlin West stond nog een Amerikaanse op het podium. Nuss volgde op de erelijst Maghalie Rochette op, die de pan-Amerikaanse titelstrijd in Garlan aan zich voorbij liet gaan door de Europese kalender en de wedstrijden om de Wereldbeker.

Bij de beloften ging de pan-Amerikaanse titel naar Scott Funston en Madigan Munro.