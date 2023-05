EOLO-Kometa zoekt nieuwe hoofdsponsor: “We willen groeien naar de Tour de France”

EOLO-Kometa heeft grote ambities, maar zit ook tegen zijn huidige plafond aan. In een open brief doet het Italiaanse ProTeam van managers Ivan Basso en Alberto Contador een oproep voor een nieuwe hoofdsponsor. “We zoeken een nieuwe naamsponsor om verder te groeien”, schrijft de ploeg, die in de Giro d’Italia een rit won met Davide Bais.

“De geweldige prestaties van april en mei, samen met de zege van Davide Bais in de etappe naar Gran Sasso d’Italia, heeft de focus gelegd op ons project en de toekomst. Onze sportieve toekomst is gewaarborgd, maar we hebben een nieuwe hoofdsponsor nodig die ons in staat stelt om nieuwe stappen te blijven zetten. We willen onze horizon verbreden en een van de beste ProTeams worden”, valt te lezen.

EOLO-Kometa wil in de toekomst de stap maken naar de WorldTour en daardoor deelname afdwingen aan de grootste wedstrijden, waaronder de Tour de France. “Het is tijd om nieuwe reisgenoten te vinden die ons helpen om dit project, dat al meer dan tien jaar bestaat, nog groter te maken. Onze structuur is attractief, serieus, ambitieus, professioneel, toegewijd en heeft enorm veel potentieel. Maar dat is niet genoeg. We kijken vooruit, moeten vooruit en voor het maximale blijven gaan.”

Naast het professionele team van EOLO-Kometa behoort ook de Alberto Contador Foundation tot de structuur.

