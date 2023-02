EOLO-Kometa wil vanaf 2027 deel uitmaken van de WorldTour

EOLO-Kometa mag zich sinds 2021 een ProTeam noemen, maar de Italiaanse formatie wil meer. “Het doel is om in 2027 een WorldTour-licentie te bemachtigen”, geeft Fran Contador, de broer van Alberto Contador en manager van de formatie, aan in een uitgebreid interview met de Spaanse sportkrant Marca.

Wat begon als een opleidingsploeg voor beloftevolle wielrenners, is nu uitgegroeid tot een serieuze profploeg met dus WorldTour-ambities. “De licenties voor de komende drie seizoenen zijn al uitgedeeld, maar ik zou graag zien dat we vanaf 2027 deel uitmaken van de WorldTour”, is Fran Contador stellig. “We hebben dan wel een groter budget nodig, en zullen dan ook vaker de Giro d’Italia en Vuelta a España moeten rijden. En misschien zelfs wel de Tour de France.”

“Het is zaak om te blijven groeien, betere renners aan te trekken en meer UCI-punten te scoren, willen we de stap maken naar de wereldtop. We zullen vanaf nu ook rekening moeten houden met onze positie op de ranglijst. Daar moeten we aan werken. Vorig jaar eindigden we als 26ste en dat zullen we echt moeten verbeteren, willen we in 2024 aan de start staan van de Giro en Vuelta.”

Financiële stabiliteit

Voor de komende jaren is er financiële zekerheid en dit geeft de ploeg de ruimte om een langetermijnvisie aan te houden. “We hebben nog driejarige contracten met onze sponsoren. Er is sprake van wederzijds vertrouwen en daar zijn we erg blij mee”, schetst Contador. “We willen dan ook blijven groeien, tot we deel uitmaken van de hoogste wielerafdeling. We geloven in wat we doen en we zijn niet van plan om onze visie aan te passen.”

EOLO-Kometa heeft voor dit jaar twintig renners onder contract staan. Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese en Giovanni Lonardi zijn de belangrijkste sterkhouders en moeten vooral voor de resultaten zorgen. Andere bekendere renners zijn Erik Fetter, Alessandro Fancellu en good old Francesco Gavazzi. Gewezen groterondewinnaars Alberto Contador en Ivan Basso zijn nauw betrokken bij het project.