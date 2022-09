Enric Mas tweede op Sierra Nevada: “Heb meer vertrouwen in mezelf, we werken eraan”

Enric Mas was de beste klassementsrenner op Sierra Nevada. De Spanjaard van Movistar reed op enkele kilometers van de streep weg uit de groep met leider Remco Evenepoel en Primoz Roglic. In het algemeen klassement komt Mas 21 seconden dichter bij Roglic. “De belangen van López en mij waren anders. Ik wil mijn plaats op het podium veiligstellen, hij wil die bemachtigen.”

Samen met Miguel Angel López reed Mas op de flanken van Sierra Nevada weg van de groep met de rode trui. Het duo kreeg aanvankelijk wat hulp van David de la Cruz, ploegmaat van López. Mas en López kwamen uiteindelijk als tweede en derde over de streep. Roglic bolde 21 seconden later over de streep, Evenepoel volgde op 36 seconden.

“Ik ben blij met vandaag. Aan het begin van de slotklim zat ik te ver na een valpartij, maar ik kon rustig opschuiven. Gisteren heb ik mijn inspanning slecht niet goed ingedeeld, ik wilde het gat te snel dichtrijden. Vandaag deed ik dat wel goed en uiteindelijk kon ik ook nog wegrijden van de favorietengroep”, vertelde Mas aan AS Ciclismo.

Mas: “Ik heb meer vertrouwen in mezelf”

De samenwerking met Superman López verliep volgens Mas niet altijd goed. “Onze belangen waren anders. Ik wil mijn plaats op het podium veiligstellen, hij wil die bemachtigen. Misschien hebben we ons allebei een beetje ingehouden omdat we dachten dat de andere wat meer krachten had.”

Mas gaat met een voorsprong van twee minuten en 48 seconden op Juan Ayuso, de nummer vier van het klassement, de derde week in. “Ik heb het naar mijn zin en heb meer vertrouwen in mezelf. We merken echter nog steeds aan de problemen van een tijdje geleden, die verdwijnen niet van de ene dag op de andere”, verwees Mas naar zijn angst om te dalen.