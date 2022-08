Vuelta 2022: Dit zijn de verschillen in het klassement op de tweede rustdag

Remco Evenepoel heeft op de tweede rustdag van de Vuelta a España een grote voorsprong te pakken. In de negende etappe naar Les Praeres wist de rodetruidrager van Quick-Step-Alpha Vinyl nog meer tijd te pakken op zijn concurrentie. Zo verloor Primož Roglič bijna een minuut en kreeg Enric Mas 44 seconden aan zijn broek. WielerFlits zet alle verschillen in de top van het klassement op een rij, in aanloop naar de individuele tijdrit van dinsdag.

Verschillen in het klassement na etappe 9 van Vuelta a España

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) in 34u02m32s

2. Enric Mas (Movistar) op 1m12s

3. Primož Roglič (Jumbo-Visma) op 1m53s

4. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 2m33s

5. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 2m36s

6. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) op 3m08s

7. João Almeida (UAE Emirates) op 4m32s

8. Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) op 5m03s

9. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 5m36s

10. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) op 5m39s

11. Thymen Arensman (DSM) op 5m45s

12. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) op 5m51s

13. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 5m53s

14. Alejandro Valverde (Movistar) op 5m53s

15. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 5m58s

16. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 6m44s

17. Mark Padun (EF Education-EasyPost) op 7m47s

18. David De la Cruz (Astana Qazaqstan) op 7m57s

19. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) op 8m15s

20. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) op 8m42s

22. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) op 9m49s

23. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 10m18s

26. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 14m34s

28. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) op 17m00s