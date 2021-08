Enric Mas kan wedijveren met Roglic: “Lang geleden dat ik mij zo goed voelde”

Enric Mas is vooralsnog de enige die Primož Roglič tot het uiterste kan dwingen in de Vuelta a España. De Spaanse kopman van Movistar reed in de bergrit naar de Alto de Velefique samen met de Sloveen weg, waarna hij derde werd in de rituitslag. “Ik ben heel erg blij over vandaag. Het is lang geleden dat ik mij zo goed voelde op de fiets”, zegt Mas na afloop.

“De ploeg was erg sterk vandaag. Het is jammer dat Johan Jacobs moest opgeven. Ik hoop dat het niet al te ernstig is en dat hij snel kan herstellen. Miguel Ángel López deed geweldig werk tijdens de slotklim. Ik volgde hem en moest iets proberen om de rest achter me te houden, en om wat verschillen te veroorzaken”, geeft Mas aan.

De enige die de 26-jarige klimmer kon volgen, was rode trui Roglič. “Ik had niet het gevoel dat ik hem op zijn knieën had gekregen. We gingen allebei vol gas. Mijn beurten waren misschien wat sterker, maar dat komt ook omdat ik een gat wilde creëren met mijn concurrenten”, legt hij uit. “Hij is de leider en hoeft niet mee te rijden met mij. Maar toch reed hij mee, en dat was goed voor ons allebei. Ik ben blij dat ik minstens even goed was als Roglič op die klim.”

Ondanks de fijne samenwerking op de Velefique wil Mas maar wat graag Roglič uit de leiderstrui rijden. “We moeten vechten en blijven gaan voor die rode trui. Dat moeten we proberen in deze belangrijke thuiswedstrijd voor de ploeg. We kregen Roglič niet knock-out vandaag, maar dat blijven we proberen. Dit was de eerste grote, lange klim van deze Vuelta, en daarom moesten we zoveel mogelijk tijd pakken op de andere concurrenten”, aldus de kopman van Movistar, die nu tweede staat en 28 seconden achterstand heeft in het algemeen klassement.