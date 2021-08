Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten op de eerste rustdag

Nu de eerste rustdag is aangebroken in de Vuelta a España, is het tijd voor een overzicht van de verschillen tussen alle klassementsrenners. De bergrit naar de Alto de Velefique van zondag heeft ook voor de nodige verschuivingen gezorgd. WielerFlits zet de belangrijkste namen op een rijtje.

Verschillen tussen de favorieten na etappe 9

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. Enric Mas (Movistar) op 28s

3. Miguel Ángel López (Movistar) op 1m21s

4. Jack Haig (Bahrain Victorious) op 1m42s

5. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 1m52s

6. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 2m07s

7. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 2m39s

8. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 2m40s

9. Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) op 3m25s

10. David De la Cruz (UAE Emirates) op 3m55s

11. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) op 3m55s

12. Gino Mäder (Bahrain Victorious) op 4m00s

13. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 4m05s

14. Fabio Aru (Qhubeka NextHash) op 4m36s

15. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 5m35s

16. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 5m47s

17. Juan Pedro López (Trek-Segafredo) op 5m52s

18. Jan Polanc (UAE Emirates) op 7m40s

19. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) op 9m10s

20. Guillaume Martin (Cofidis) op 9m39s

21. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 10m57s

22. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) op 11m24s

Volledig algemeen klassement na etappe 9