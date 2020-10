Enric Mas kan ploegwerk niet belonen: “Ik voelde me niet zo goed als verwacht”

Het oogde indrukwekkend zoals Movistar het heft in handen nam in de achtste rit van de Vuelta a España. Op de Puerto de la Rasa en in aanloop naar de Alto de Moncalvillo gaf de Spaanse ploeg flink gas voor Enric Mas. Maar de kopman kon het ploegwerk niet afmaken.

“De ploeg was vandaag opnieuw uitstekend, zoals ze dat de hele wedstrijd sinds de start in Irún al is. Maar ik voelde me gewoon niet zo goed als ik had verwacht en ik kon de topfavorieten niet bijhouden”, liet Mas na de etappe weten via zijn team. De versnellingen van Richard Carapaz en Primož Roglič in de laatste twee kilometer brachten de Spanjaard in de problemen. Uiteindelijk kwam hij als zevende over de streep, op 54 seconden van winnaar Roglič.

“Ik kan mijn ploeggenoten en de staf alleen maar bedanken voor hun steun en vertrouwen Ik ga nu nadenken over de volgende kansen met de etappes door Asturië en de tijdrit naar Mirador de Ézaro, drie zware dagen waarop we gaan proberen er wederom te staan. Ik raak het podium van de Vuelta uit het vizier, maar ik weet dat deze ploeg haar uiterste best blijft doen en hopelijk alle fans gaat laten genieten in de tweede helft van deze ronde.”